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ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою та пообіцяв повернення списаних коштів

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

ПриватБанк повідомив про відновлення стабільної роботи сервісів після ранкового технічного збою. Списані кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби.

ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою та пообіцяв повернення списаних коштів

ПриватБанк повідомив про відновлення стабільної роботи сервісів після ранкового збою і вказав, що списані кошти "повернуться на рахунки клієнтів протягом доби", пише УНН.

Сервіси ПриватБанку знову працюють у стандартному режимі. Технічний збій, який ми спостерігали зранку, позаду. Оплати через POS-термінали працюють, обробка платежів онлайн відбувається без затримок. У деяких випадках клієнти стикалися з тим, що транзакції не відбувалися попри списання коштів. Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби

- зазначили у ПриватБанку через три години після повідомлення про збій.

Українці скаржаться на проблеми з розрахунком картами - ПриватБанк підтвердив збій15.08.26, 12:22 • 2136 переглядiв

Юлія Шрамко

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