ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою та пообіцяв повернення списаних коштів

ПриватБанк повідомив про відновлення стабільної роботи сервісів після ранкового збою і вказав, що списані кошти "повернуться на рахунки клієнтів протягом доби", пише УНН.

Сервіси ПриватБанку знову працюють у стандартному режимі. Технічний збій, який ми спостерігали зранку, позаду. Оплати через POS-термінали працюють, обробка платежів онлайн відбувається без затримок. У деяких випадках клієнти стикалися з тим, що транзакції не відбувалися попри списання коштів. Цю проблему також вирішено. Кошти повернуться на рахунки клієнтів протягом доби