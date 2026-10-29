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Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют

Киев • УНН

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На 1 октября вклады украинцев и ФЛП достигли 1,78 трлн грн, 59,81% средств сосредоточено в государственных банках. Во время военного положения ФГВФЛ гарантирует 100% возмещение.

Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают наращивать средства на банковских счетах. Для этого они выбирают различные формы вкладов и доверяют разным банкам: от гигантов банковского рынка до региональных финансовых учреждений. УНН выяснил, сколько денег хранят вкладчики, какие банки они выбирают и как работают гарантии возврата средств.

Сколько денег украинцы доверили банкам в 2026 году

Согласно данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), опубликованным 26 октября, по состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов граждан и физических лиц — предпринимателей составляла 1 трлн 779,6 млрд гривен. Только в течение сентября она увеличилась на 19,4 млрд гривен, а с начала года — почти на 162 млрд гривен.

За девять месяцев сумма вкладов увеличилась примерно на 10%. В частности, в начале года в банках было около 1,618 трлн гривен. А уже по состоянию на начало октября предприниматели хранили в банках 207,4 млрд гривен. Хотя ФЛП составляли лишь 3,2% всех вкладчиков, им принадлежало 11,7% общей суммы вкладов. Это наглядно иллюстрирует тезис экспертов-экономистов о том, что в настоящее время часть банковских остатков связана с текущими хозяйственными расчетами.

Также, говоря о сбережениях, следует понимать, что ФГВФЛ под понятием "вклад" понимает как срочные депозиты под проценты, так и средства на текущих и карточных счетах. По состоянию на 1 октября на средства до востребования приходилось 71,2% общей суммы, а на срочные депозиты — 28,8%. Поэтому большая часть денег оставалась доступной для ежедневных расчетов.

Сколько денег украинцы чаще всего держат на счетах

Наибольшая доля общей суммы вкладов — 25,88% — приходится на счета с остатками от 10 гривен до 200 тысяч гривен. Еще 20,74% средств сосредоточено во вкладах от 200 до 600 тысяч гривен. Вместе эти две группы аккумулируют 46,62% всех денег, размещенных физическими лицами и ФЛП в банках.

На вклады от 600 тысяч до миллиона гривен приходится 10,57%. Все счета с остатками свыше миллиона гривен вместе формируют 42,81% общего объема средств. В частности, на суммы от одного до двух миллионов приходится 12,89%, от двух до четырех миллионов — 10,54%, от четырех до пяти миллионов — 2,82%, а свыше пяти миллионов — 16,56%.

Гривна или валюта: в чем украинцы хранят сбережения

По информации Фонда, на 1 октября объем гривневых вкладов достиг 1 трлн 172,4 млрд гривен. Это примерно 65,9% всех средств населения и ФЛП в банках. В иностранной валюте хранилось 607,2 млрд гривен в гривневом эквиваленте, или около 34,1%.

В сентябре гривневые остатки увеличились на 14,5 млрд гривен, тогда как валютные — на 4,9 млрд гривен в пересчете. Месяцем ранее ситуация была иной: за август валютные вклады выросли на 6,7 млрд гривен, а гривневые — лишь на 2,9 млрд гривен.

Однако финансовые эксперты предупреждают: гривневые срочные депозиты обычно имеют более высокие ставки, чем валютные, но конечный доход зависит от инфляции и налогов. Валютный вклад помогает снизить зависимость сбережений от курса гривны, хотя обычно приносит меньше процентов. Ни один вариант не гарантирует сохранение покупательной способности денег при любых условиях.

Помимо валюты, важен также срок размещения. По данным ФГВФЛ, 17,34% общей суммы вкладов приходилось на срочные депозиты с погашением до трех месяцев, 6,97% — от трех до шести месяцев, 3,8% — от шести до двенадцати месяцев и лишь 0,69% — более года. Доля срочных депозитов в целом составляла 28,8%.

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Каким банкам украинцы доверяют больше всего

Больше всего средств физических лиц и ФЛП сосредоточено в банках с государственной долей. По состоянию на 1 октября на них приходилось 59,81% общей суммы вкладов. На банки с украинским частным капиталом приходилось 22,84%, а на учреждения иностранных банковских групп — 17,35%. То есть около шести из каждых десяти гривен, размещенных в банковской системе, хранятся в государственном сегменте.

По объемам привлеченных средств среди отдельных учреждений лидируют ПриватБанк, Ощадбанк и Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Согласно ранее обнародованным данным на 1 мая, у ПриватБанка было около 648,2 млрд гривен вкладов физических лиц, у Ощадбанка — 247,5 млрд, а у Универсал Банка — 148,1 млрд гривен. 

Более свежая статистика НБУ по срочным гривневым депозитам на 1 сентября также демонстрирует значительную роль этих банков. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ПриватБанке объем таких депозитов составлял 87,81 млрд гривен, в Ощадбанке — 77,86 млрд, в Универсал Банке — 24,82 млрд. За восемь месяцев года наибольший прирост в этой тройке обеспечил ПриватБанк, где срочные гривневые вклады увеличились на 9,51 млрд гривен.

Крупные банки имеют широкую клиентскую базу: через них проходят зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Клиенты часто оставляют деньги там, где уже получают доходы и пользуются картой. Поэтому объем вкладов свидетельствует о масштабе банка, но не может автоматически считаться рейтингом доверия.

Социологические исследования дают отдельную картину. Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного по заказу "Слово и дело" в конце июля — начале августа среди 1200 совершеннолетних респондентов, 29% больше доверяли государственным банкам. Иностранные банки и международные финансовые сервисы выбрали 14%, украинские частные банки — 11%. Еще 15% не доверяли никаким учреждениям, а 31% не смогли определиться.

Другое исследование, которое специалисты Active Group провели 17 октября среди тысячи респондентов, показало, что банковской системе полностью или скорее доверяют 41,7% опрошенных. В то же время 52,4% выразили сомнения или недоверие. Более трети респондентов сообщили, что не имеют сбережений.

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Насколько безопасно хранить деньги в украинских банках

Во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены Фонд гарантирует возмещение 100% средств по вкладам, на которые распространяются гарантии. Речь идет о средствах физических лиц и ФЛП, в том числе на текущих счетах и срочных депозитах, вместе с начисленными процентами в соответствии с законом. После завершения переходного трехмесячного периода гарантированная сумма составит до 600 тысяч гривен на одного вкладчика в одном банке, независимо от количества счетов в нем.

Несколько депозитов и карточных счетов в одном банке учитываются вместе. В разных банках гарантии действуют отдельно. Валютные вклады также защищены, однако компенсацию в случае неплатежеспособности банка выплачивают в гривнах по курсу и правилам, предусмотренным законом.

Есть и исключения. Под обычные гарантии, в частности, не подпадают вклады в банковских металлах и средства юридических лиц. Поэтому перед размещением крупной суммы важно проверить, является ли выбранный продукт именно банковским вкладом или счетом, который защищается Фондом, а не другим финансовым инструментом. По состоянию на 1 октября 2026 года участниками ФГВФЛ были все 59 банков Украины.

Перед открытием депозита стоит проверить участие банка в ФГВФЛ, условия досрочного снятия средств, ставку после уплаты налогов, возможные комиссии и лимиты операций. Часть сбережений на неотложные расходы целесообразно оставлять на счете со свободным доступом, а срок других вкладов подбирать под собственные потребности.

Напомним

Ранее мы писали о том, что украинцы перешли на более мелкие банковские вклады. Структура розничных депозитов изменилась на фоне войны.

Александра Василенко

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