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Українці перейшли на дрібніші банківські вклади

Українці перейшли на дрібніші банківські вклади

Київ • УНН

 • 132759 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Структура роздрібних вкладів українців у банках на тлі війни змінилася, йдеться у новому звіті НБУ про фінансову стабільність, пише УНН.

Цитата

«Від початку повномасштабної війни зростає частка дрібніших вкладів. Обсяг гривневих вкладів у діапазоні від 10 до 200 000 грн зріс за березень-квітень на 21,8%, а більших – лише на 10,8%», - йдеться у повідомленні.

Деталі

У НБУ вказують, що ця тенденція відрізняється від довоєнної, коли більші вклади зростали швидше.

Зростає також частка поточних рахунків. «Під час війни населення прагне мати безперешкодний доступ до власних грошей. Тож попит на строкові депозити очікувано зменшився і ймовірно буде низьким найближчим часом. Частка вкладів на вимогу в коштах населення в усіх валютах зросла з 56,1% у січні до 64,7% на кінець травня», - відзначають у Нацбанку.

При цьому вказано, що поточні рахунки та готівка – ключові засоби збереження коштів населення.

«У надзвичайних умовах війни найвищу цінність мають ліквідні та мобільні активи. Кошти на рахунках та готівка – нині найпривабливіші форми заощаджень. Значна частка коштів, що надійшли навесні на гривневі рахунки населення, залишалася в банках. Співвідношення коштів на рахунках банків та доходів населення залишилося на довоєнному рівні», - повідомляють у НБУ.

Також повідомляється, що реагуючи на падіння доходів та невизначеність, населення обмежило споживання. Індекс доцільності великих покупок стрімко впав у березні та залишається значно нижчим, ніж до війни.

Через низький споживчий попит, зокрема на дороговартісні товари, потреба в кредитах знизилася. Водночас раніше отримані позики населення, як зазначається, поволі повертає. Тож співвідношення кредитів і номінальних доходів навіть дещо знизилося. Окрім того, банківські “кредитні канікули” полегшили платіжний графік позичальників.

Проте поточна криза призвела до того, що значна частка населення втратила роботу (а відповідно й доходи) та навіть майно. Таким боржникам вчасно обслуговувати борги буде складно, вказують у НБУ.

Доповнення

За оцінкаим НБУ, банки через війну втратять мінімум 20% кредитного портфеля.

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