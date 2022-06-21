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Украинцы перешли на более мелкие банковские вклады

Украинцы перешли на более мелкие банковские вклады

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Структура розничных вкладов украинцев в банках на фоне войны изменилась, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Цитата

«С начала полномасштабной войны растет доля более мелких вкладов. Объем гривневых вкладов в диапазоне от 10 до 200 000 грн вырос за март-апрель на 21,8%, а больших – только на 10,8%», - говорится в сообщении.

Детали

В НБУ указывают, что эта тенденция отличается от довоенной, когда большие вклады росли быстрее.

Растет также доля текущих счетов. «Во время войны население стремится иметь беспрепятственный доступ к своим деньгам. Так что спрос на срочные депозиты ожидаемо уменьшился и, вероятно, будет низким в ближайшее время. Доля вкладов по требованию в средствах населения во всех валютах выросла с 56,1% в январе до 64,7% на конец мая», - отмечают в Нацбанке.

При этом указано, что текущие счета и наличные – ключевые средства сохранения средств населения.

«В чрезвычайных условиях войны высшую ценность имеют ликвидные и мобильные активы. Средства на счетах и ​​наличные деньги – сейчас самые привлекательные формы сбережений. Значительная часть поступивших весной на гривневые счета населения оставалась в банках. Соотношение средств на счетах банков и доходов населения осталось на довоенном уровне», - сообщают в НБУ.

Также сообщается, что реагируя на падение доходов и неопределенность, население ограничило потребление. Индекс целесообразности крупных покупок стремительно упал в марте и остается значительно ниже, чем до войны.

Из-за низкого потребительского спроса, в частности на дорогостоящие товары, потребность в кредитах снизилась. В то же время ранее полученные ссуды населения, как отмечается, медленно возвращает. Так что соотношение кредитов и номинальных доходов даже несколько снизилось. Кроме того, банковские “кредитные каникулы” облегчили платежный график заемщиков.

Однако текущий кризис привел к тому, что значительная часть населения потеряла работу (а соответственно и доходы) и даже имущество. Таким должникам своевременно обслуживать долги будет сложно, указывают в НБУ.

Дополнение

По оценке НБУ, банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля.

Украинские Национальные Новости

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