Украинцы перешли на более мелкие банковские вклады
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Структура розничных вкладов украинцев в банках на фоне войны изменилась, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.
Цитата
«С начала полномасштабной войны растет доля более мелких вкладов. Объем гривневых вкладов в диапазоне от 10 до 200 000 грн вырос за март-апрель на 21,8%, а больших – только на 10,8%», - говорится в сообщении.
Детали
В НБУ указывают, что эта тенденция отличается от довоенной, когда большие вклады росли быстрее.
Растет также доля текущих счетов. «Во время войны население стремится иметь беспрепятственный доступ к своим деньгам. Так что спрос на срочные депозиты ожидаемо уменьшился и, вероятно, будет низким в ближайшее время. Доля вкладов по требованию в средствах населения во всех валютах выросла с 56,1% в январе до 64,7% на конец мая», - отмечают в Нацбанке.
При этом указано, что текущие счета и наличные – ключевые средства сохранения средств населения.
«В чрезвычайных условиях войны высшую ценность имеют ликвидные и мобильные активы. Средства на счетах и наличные деньги – сейчас самые привлекательные формы сбережений. Значительная часть поступивших весной на гривневые счета населения оставалась в банках. Соотношение средств на счетах банков и доходов населения осталось на довоенном уровне», - сообщают в НБУ.
Также сообщается, что реагируя на падение доходов и неопределенность, население ограничило потребление. Индекс целесообразности крупных покупок стремительно упал в марте и остается значительно ниже, чем до войны.
Из-за низкого потребительского спроса, в частности на дорогостоящие товары, потребность в кредитах снизилась. В то же время ранее полученные ссуды населения, как отмечается, медленно возвращает. Так что соотношение кредитов и номинальных доходов даже несколько снизилось. Кроме того, банковские “кредитные каникулы” облегчили платежный график заемщиков.
Однако текущий кризис привел к тому, что значительная часть населения потеряла работу (а соответственно и доходы) и даже имущество. Таким должникам своевременно обслуживать долги будет сложно, указывают в НБУ.
Дополнение
По оценке НБУ, банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля.