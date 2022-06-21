Банки через війну втратять мінімум 20% кредитного портфеля - НБУ

Банківський сектор вперше за п’ять років став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів, зазначають у Нацбанку.

Цитата

«За очікуваннями НБУ, банки втратять мінімум 20% кредитного портфеля внаслідок війни та економічної кризи», - вказали у регуляторі.

Деталі

При цьому у НБУ зазначають, що такі втрати матимуть значний вплив на достатність капіталу банків.

Щоб оцінити максимальний рівень втрат від кредитного ризику, що банки можуть покрити за поточного запасу капіталу, НБУ провів реверсивне стрес-тестування. «Його результати свідчать, що двадцятка найбільших банків може втратити у середньому до 25% кредитного портфеля, зберігаючи основний капітал додатним. Навіть з такими втратами кредитного портфеля і відповідних процентних доходів понад половина з двадцяти найбільших банків залишатимуться операційно прибутковими», - вказали у НБУ.

«Багато банків зможуть самостійно відновити капітал за рахунок прибутків. Проте деякі фінустанови, серед яких можуть бути окремі державні банки, потребуватимуть підтримки акціонерів», - зауважили у Нацбанку.

Доповнення

У НБУ вказують, що в Україні, після виведення з ринку Мегабанку, наразі більше немає банків із проблемним статусом.