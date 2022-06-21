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Банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля - НБУ

Банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля - НБУ

Киев • УНН

 • 123244 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Банки в Украине в результате кризиса и на фоне войны потеряют не менее 20% кредитного портфеля, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Банковский сектор впервые за пять лет стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы, отмечают в Нацбанке.

Цитата

«По ожиданиям НБУ, банки потеряют минимум 20% кредитного портфеля в результате войны и экономического кризиса», - указали в регуляторе.

Детали

При этом в НБУ отмечают, что такие потери будут оказывать значительное влияние на достаточность капитала банков.

Чтобы оценить максимальный уровень потерь от кредитного риска, которые банки могут покрыть при текущем запасе капитала, НБУ провел реверсивное стресс-тестирование. «Его результаты свидетельствуют, что двадцатка крупнейших банков может потерять в среднем до 25% кредитного портфеля, сохраняя основной капитал положительным. Даже с такими потерями кредитного портфеля и соответствующих процентных доходов более половины из двадцати крупнейших банков будут оставаться операционно прибыльными», - указали в НБУ.

«Многие банки смогут самостоятельно восстановить капитал за счет прибылей. Однако некоторые финучреждения, среди которых могут быть отдельные государственные банки, будут нуждаться в поддержке акционеров», - отметили в Нацбанке.

Дополнение

В НБУ указывают, что в Украине, после вывода с рынка Мегабанка, сейчас больше нет банков с проблемным статусом.

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