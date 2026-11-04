Угроза жизни или саботаж: почему Коломойского в очередной раз не доставили на заседание суда

Бизнесмена Игоря Коломойского 4 ноября не доставили на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), несмотря на его письменное требование лично участвовать в судебном процессе. Адвокаты назвали ситуацию саботажем, тогда как суд пообещал проверить обстоятельства и принять меры для обеспечения присутствия обвиняемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитников Коломойского.

Детали

Во время судебного заседания адвокат Коломойского сообщил, что бизнесмен заранее подал письменное заявление, в котором настаивал на личном участии в рассмотрении дела. В то же время его в очередной раз не доставили в суд. По словам защитника, подобные случаи происходят систематически. Причиной недоставления Коломойского якобы называют угрозу его жизни и здоровью, однако адвокаты ставят под сомнение обоснованность таких объяснений.

Игорь Валерьевич усматривает в этом исключительно саботаж его доставки в суд - подчеркнул адвокат.

Защитник также заявил, что адвокаты неоднократно пытались добиться внесения сведений о возможных нарушениях в Единый реестр досудебных расследований. Однако правоохранительные органы отказывали в регистрации соответствующих сведений.

Судья ВАКС в ответ сообщила, что суд проверит, существовали ли объективные причины, которые помешали доставить Коломойского на заседание.

Кроме того, суд будет принимать меры для обеспечения личного присутствия бизнесмена во время следующего рассмотрения дела - акцентировала она.

Судья добавила, что после того, как суд получит официальное объяснение, почему Коломойского не доставили на заседание, он решит, как реагировать на жалобы адвокатов.

Контекст

Проблемы с доставкой Коломойского на судебные заседания возникали и ранее. В частности, по информации его адвокатов, 2 и 3 ноября бизнесмен также не смог лично участвовать в запланированных процессуальных действиях.

Защита сообщала, что причинами называли возможные угрозы безопасности во время транспортировки. Ранее также поступала информация о вероятной угрозе жизни бизнесмена. В частности, в январе 2026 года СБУ сообщала о получении оперативной информации о возможном покушении на Коломойского во время его перевозки.

Напомним

ВАКС рассматривает дело о вероятном завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка. По версии следствия, в 2015 году Коломойский вместе с другими фигурантами мог быть причастен к организации схемы незаконного вывода средств финансового учреждения.