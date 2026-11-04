Загроза життю чи саботаж: чому Коломойського вкотре не доставили на засідання суду

Бізнесмена Ігоря Коломойського 4 листопада не доставили на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), попри його письмову вимогу особисто брати участь у судовому процесі. Адвокати назвали ситуацію саботажем, тоді як суд пообіцяв перевірити обставини та вжити заходів для забезпечення присутності обвинуваченого. Про це повідомляє УНН із посиланням на правозахисників Коломойського.

Деталі

Під час судового засідання адвокат Коломойського повідомив, що бізнесмен заздалегідь подав письмову заяву, в якій наполягав на особистій участі в розгляді справи. Водночас його вкотре не доставили до суду. За словами захисника, подібні випадки відбуваються систематично. Причиною недоправлення Коломойського нібито називають загрозу його життю та здоров'ю, однак адвокати ставлять під сумнів обґрунтованість таких пояснень.

Ігор Валерійович вбачає в цьому виключно саботаж його доставки до суду - наголосив адвокат.

Захисник також заявив, що адвокати неодноразово намагалися домогтися внесення відомостей про можливі порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Однак правоохоронні органи відмовляли у реєстрації відповідних відомостей.

Суддя ВАКС у відповідь повідомила, що суд перевірить, чи існували об'єктивні причини, які перешкодили доставленню Коломойського на засідання.

Крім того, суд вживатиме заходів для забезпечення особистої присутності бізнесмена під час наступного розгляду справи - закцентувала вона.

Суддя додала, що після того як суд отримає офіційне пояснення, чому Коломойського не доставили на засідання, він вирішить, як реагувати на скарги адвокатів.

Контекст

Проблеми з доставленням Коломойського на судові засідання виникали й раніше. Зокрема, за інформацією його адвокатів, 2 та 3 листопада бізнесмен також не зміг особисто взяти участь у запланованих процесуальних діях.

Захист повідомляв, що причинами називали можливі загрози безпеці під час транспортування. Раніше також надходила інформація про ймовірну загрозу життю бізнесмена. Зокрема, у січні 2026 року СБУ повідомляла про отримання оперативної інформації щодо можливого замаху на Коломойського під час його перевезення.

Нагадаємо

ВАКС розглядає справу щодо ймовірного заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку. За версією слідства, у 2015 році Коломойський разом з іншими фігурантами міг бути причетним до організації схеми незаконного виведення коштів фінансової установи.