Украинские банки заработали более 161 млрд грн до налогообложения - инфографика
Киев • УНН
За три квартала 2026 года банки получили более 161 млрд грн прибыли до налогообложения. ПриватБанк заработал больше всего - 74,4 млрд грн.
Более 161 млрд грн прибыли до налогообложения получили украинские банки за три квартала 2026 года. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.
Детали
В то же время расходы на налог на прибыль выросли сразу в 2,3 раза - до 81,34 млрд грн.
Почти 88% всей прибыли до налогообложения сосредоточилось в десятке крупнейших банков. Вместе они заработали 142,06 млрд грн. В десятку вошли 4 государственных банка, 4 банка с иностранным капиталом и 2 - с частным.
Больше всего заработал ПриватБанк - его прибыль до уплаты налогов выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,4 млрд грн. Это более половины прибыли десятки лидеров.
В то же время расходы ПриватБанка на налог на прибыль составили 37,51 млрд грн - также почти половину общей суммы таких расходов всех украинских банков.
В свою очередь, частные банки решили добавить обороты: Универсал Банк, на базе которого работает monobank, увеличил прибыль до налогообложения на 68%, а ПУМБ - на 36%.
Среди иностранных банков лучший результат по темпам роста показал Ситибанк - +32%.
Напомним
По состоянию на среду, 18 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,34 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 45,39 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,86.