Коломойский и Боголюбов окончательно проиграли: Верховный суд Великобритании отклонил жалобы по делу ПриватБанка на 3 млрд долларов

Верховный суд Великобритании отказал бывшим владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в разрешении на дальнейшее обжалование решения о взыскании более 3 млрд долларов в пользу государственного банка. Решение британского суда остается в силе, а ПриватБанк продолжит процедуру принудительного взыскания средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка и официальные данные Верховного суда Великобритании.

Детали

Соответствующее решение суд вынес 29 октября 2026 года. Информацию об отказе в разрешении на апелляцию опубликовали в официальном реестре Верховного суда 3 ноября. В частности, речь идет о двух производствах: UKSC/2026/0102 по жалобе Игоря Коломойского и UKSC/2026/0125 по жалобе Геннадия Боголюбова.

В британском суде пояснили, что заявления бывших владельцев ПриватБанка не затрагивают вопросов права, имеющих общее общественное значение и требующих рассмотрения Верховным судом. Таким образом, предыдущие решения британских судов остаются в силе, а возможности ответчиков обжаловать их в рамках британской судебной системы исчерпаны.

Сколько должны заплатить бывшие владельцы банка

Согласно решению Высокого суда Англии от 10 ноября 2025 года, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 млрд долларов. Сумма состоит из нескольких частей.

Основной размер возмещения убытков составляет 1 млрд 761 млн 957 тыс. 792 доллара. Кроме того, суд обязал бывших владельцев выплатить 1 млрд 190 млн 83 тыс. 824 доллара процентов. Отдельно предусмотрен авансовый платеж для покрытия судебных расходов ПриватБанка в размере 76,4 млн фунтов стерлингов, что на момент вынесения решения составляло примерно 99,6 млн долларов.

Кроме того, суд предусмотрел дальнейшее начисление процентов в случае несвоевременного исполнения решения. Поэтому окончательная сумма, которую должны выплатить ответчики, может быть больше.

Также отметим, что изначально бывшие владельцы банка должны были исполнить решение до 24 ноября 2025 года. Однако добровольного погашения задолженности в установленный срок не произошло.

Что установил британский суд

Судебный процесс касался операций, которые проводились в ПриватБанке в течение 2013–2014 годов, когда финансовое учреждение находилось под контролем Коломойского и Боголюбова. Согласно материалам дела, через систему кредитования связанных компаний из банка выводились значительные суммы средств.

В частности, банк предоставлял кредиты предприятиям, которые контролировались бывшими владельцами. В дальнейшем полученные деньги использовались для финансирования других бизнесов ответчиков. При этом часть ранее выданных кредитов формально погашалась за счет новых займов. Таким образом создавалась видимость возврата средств, хотя фактически происходило дальнейшее использование денег банка.

30 июля 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса установил, что Коломойский и Боголюбов несут солидарную ответственность за незаконное присвоение средств ПриватБанка на сумму около 1,9 млрд долларов без учета стоимости отдельных переданных банку активов. В ходе рассмотрения дела ответчики настаивали, что значительная часть средств была возвращена, и поэтому банк якобы не понес соответствующих убытков. Однако суд отклонил эти аргументы, установив, что использование средств от последующих незаконных операций для погашения предыдущих не устраняет причиненный банку ущерб.

22 мая 2026 года Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил соответствующие выводы без изменений. После этого Коломойский и Боголюбов обратились в Верховный суд Великобритании, однако получили отказ.

Получит ли Украина более 3 млрд долларов

Решение Верховного суда Великобритании открывает возможность для дальнейшего принудительного исполнения судебных решений без риска их отмены в рамках обычной британской процедуры обжалования. Но это не означает, что сумма более 3 млрд долларов автоматически и одномоментно поступит на счета банка. Для возврата средств необходимо провести процедуры взыскания за счет активов ответчиков.

Если имущество находится за пределами Великобритании, могут потребоваться отдельные юридические действия в соответствующих странах.

К слову, еще в декабре 2017 года британский суд издал приказ о всемирной заморозке активов ответчиков, призванный предотвратить их отчуждение во время рассмотрения дела. А сам ПриватБанк ранее сообщал о намерении добиваться исполнения судебного решения за счет активов бывших владельцев в различных юрисдикциях.

Контекст

В декабре 2016 года ПриватБанк национализировали из-за проблем с капиталом и угроз стабильности финансового учреждения. Государство потратило значительные бюджетные средства на его докапитализацию.

Через год финансовое учреждение обратилось в Высокий суд Англии с иском против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Банк требовал компенсировать убытки, которые, по его утверждению, понес из-за незаконных финансовых операций в 2013–2014 годах. Судебный процесс длился почти девять лет и стал одним из крупнейших разбирательств по делам о финансовом мошенничестве в английских судах.

В июле 2025 года суд удовлетворил требования ПриватБанка по существу, а в ноябре определил сумму возмещения. В мае 2026 года решение подтвердила апелляционная инстанция. Нынешний отказ Верховного суда Великобритании поставил точку в попытках бывших владельцев отменить решение через британскую систему судебного обжалования.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили решение Высокого суда Англии от 10 ноября 2025 года, не выплатив ПриватБанку более 3 миллиардов долларов США.