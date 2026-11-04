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Коломойський і Боголюбов програли остаточно: Верховний суд Британії відхилив скарги у справі ПриватБанку на 3 млрд доларів

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Британський суд не дозволив оскаржити стягнення понад 3 млрд доларів на користь ПриватБанку. Банк готується до примусового виконання.

Коломойський і Боголюбов програли остаточно: Верховний суд Британії відхилив скарги у справі ПриватБанку на 3 млрд доларів

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в дозволі на подальше оскарження рішення про стягнення понад 3 млрд доларів на користь державного банку. Рішення британського суду залишається чинним, а ПриватБанк продовжить процедуру примусового стягнення коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ПриватБанку та офіційні дані Верховного суду Великої Британії.

Деталі

Відповідне рішення суд ухвалив 29 жовтня 2026 року. Інформацію про відмову в дозволі на апеляцію оприлюднили в офіційному реєстрі Верховного суду 3 листопада. Зокрема, йдеться про два провадження: UKSC/2026/0102 за скаргою Ігоря Коломойського та UKSC/2026/0125 за скаргою Геннадія Боголюбова.

У британському суді пояснили, що заяви колишніх власників ПриватБанку не порушують питань права загального суспільного значення, які потребували б розгляду Верховним судом. Відтак попередні рішення британських судів залишаються чинними, а можливості відповідачів оскаржити їх у межах британської судової системи вичерпані.

Скільки мають сплатити колишні власники банку

Згідно з рішенням Високого суду Англії від 10 листопада 2025 року, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів. Сума складається з кількох частин.

Основний розмір відшкодування збитків становить 1 млрд 761 млн 957 тис. 792 долари. Крім того, суд зобов'язав колишніх власників сплатити 1 млрд 190 млн 83 тис. 824 долари процентів. Окремо передбачений авансовий платіж на покриття судових витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів, що на момент ухвалення рішення становило приблизно 99,6 млн доларів.

Крім того, суд передбачив подальше нарахування процентів у разі несвоєчасного виконання рішення. Тому остаточна сума, яку мають сплатити відповідачі, може бути більшою.

Також відзначимо, що спочатку колишні власники банку повинні були виконати рішення до 24 листопада 2025 року. Однак добровільного погашення заборгованості у встановлений термін не відбулося.

Що встановив британський суд

Судовий процес стосувався операцій, які здійснювалися у ПриватБанку протягом 2013–2014 років, коли фінансова установа перебувала під контролем Коломойського та Боголюбова. За матеріалами справи, через систему кредитування пов'язаних компаній із банку виводилися значні суми коштів.

Зокрема, банк надавав кредити підприємствам, які контролювалися колишніми власниками. Надалі отримані гроші використовувалися для фінансування інших бізнесів відповідачів. При цьому частина раніше виданих кредитів формально погашалася коштом нових позик. Так створювали видимість повернення коштів, хоча фактично відбувалося подальше використання грошей банку.

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу встановив, що Коломойський і Боголюбов несуть солідарну відповідальність за незаконне привласнення коштів ПриватБанку на суму близько 1,9 млрд доларів до врахування вартості окремих переданих банку активів. Під час розгляду справи відповідачі наполягали, що значна частина коштів була повернута, а тому банк нібито не зазнав відповідних збитків. Однак суд відхилив ці аргументи, встановивши, що використання коштів від наступних незаконних операцій для погашення попередніх не усуває завданої банку шкоди.

22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії та Уельсу залишив відповідні висновки без змін. Після цього Коломойський та Боголюбов звернулися до Верховного суду Великої Британії, однак отримали відмову.

Чи отримає Україна понад 3 млрд доларів

Рішення Верховного суду Великої Британії відкриває можливість для подальшого примусового виконання судових рішень без ризику їх скасування в межах звичайної британської процедури оскарження. Але це не означає, що сума у понад 3 млрд доларів автоматично й одномоментно надійде на рахунки банку. Для  повернення коштів необхідно провести процедури стягнення за рахунок активів відповідачів.

Якщо майно перебуває за межами Великої Британії, можуть знадобитися окремі юридичні дії у відповідних країнах.

До слова, ще у грудні 2017 року британський суд видав наказ про всесвітнє заморожування активів відповідачів, покликаний запобігти їх відчуженню під час розгляду справи. А сам ПриватБанк раніше повідомляв про намір домагатися виконання судового рішення за рахунок активів колишніх власників у різних юрисдикціях.

Контекст

У грудні 2016 року ПриватБанк націоналізували через проблеми з капіталом та загрози стабільності фінансової установи. Держава витратила значні бюджетні кошти на його докапіталізацію.

Через рік  фінустанова звернулася до Високого суду Англії з позовом проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести пов'язаних із ними компаній. Банк вимагав компенсувати збитки, яких, за його твердженням, зазнав через незаконні фінансові операції у 2013–2014 роках. Судовий процес тривав майже дев'ять років та став одним із найбільших розглядів справ про фінансове шахрайство в англійських судах.

У липні 2025 року суд задовольнив вимоги ПриватБанку по суті, а в листопаді визначив суму відшкодування. У травні 2026 року рішення підтвердила апеляційна інстанція. Нинішня відмова Верховного суду Великої Британії поставила крапку в спробах колишніх власників скасувати рішення через британську систему судового оскарження.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не виконали рішення Високого суду Англії від 10 листопада 2025 року, не сплативши ПриватБанку понад 3 мільярди доларів США.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаКриміналСвітФінанси
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Велика Британія