Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию

Украинские предприятия и физические лица — предприниматели могут вернуть из государственного бюджета часть средств, потраченных на приобретение отечественной промышленной техники и оборудования. Министерство экономики и окружающей среды 4 ноября утвердило первый после возобновления программы перечень продукции, на которую распространяется компенсация. В него вошли 309 наименований от 17 украинских производителей.

Какую именно технику можно приобрести при государственной поддержке, кто имеет право на выплату, как правильно оформить документы и какие сроки необходимо соблюсти, рассказывает УНН.

Как работает программа компенсации

Программа действует в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Покупателю возвращают 15% стоимости без НДС после полной оплаты техники, подачи документов и их проверки.

Механизм поддержки заработал в октябре 2024 года. Правительство продлило его действие постановлением №1325 от 23 октября 2026 года. Программа будет действовать в течение военного положения, но не дольше 30 сентября 2028 года. Новый порядок вступил в силу 27 октября. Цель программы — поддержать модернизацию предприятий и спрос на украинское машиностроение. Ранее в перечни включали 1546 наименований от 62 производителей. Новый список будут постепенно расширять.

На какую технику распространяется компенсация

Среди оборудования, внесенного в утвержденный 4 ноября перечень, есть:

экскаваторы-погрузчики;

прицепы и полуприцепы;

дорожная и коммунальная техника;

пожарные автомобили и специальное оборудование;

автобусы и грузовые железнодорожные вагоны;

пассажирские и грузовые лифты;

бетономешалочные установки;

трансформаторы и энергетическое оборудование;

окрасочные камеры;

промышленные печи;

станки для лазерной резки металла.

В список вошла продукция 17 украинских компаний, в частности:

АО “Эльворти”;

ООО “СПД ПЕТРОВ”;

ООО “СМАРТ ЛАЙН”;

ООО “СПЕЦКОММУНМАШ”;

ГП “ЭНЕРГОСИСТЕМЫ-ЛУДЖЕР”;

ООО “Завод Кобзаренко”;

ООО “ЭВЕРЛАСТ”;

ООО “МАШЗАВОД “ТЕХНИКА”;

ООО “КИЕВСКИЙ ЗАВОД ПТО”;

ООО “Карат-Лифткомплект”;

ЧП “Кармель”;

ЧП “БИОНТОП”;

ООО “КОМПАНИЯ ТИТАЛ”;

ООО “4БИЛД”;

ООО “ЧЕРНИГОВСКИЙ АВТОЗАВОД”;

ООО “ПОЛТАВВАГОН”;

ООО “Арамис”.

Важно понимать, что государство компенсирует покупку не любой техники украинской марки. Конкретная модель должна быть включена в официальный перечень Минэкономики на момент ее полной оплаты. Другое обязательное условие — степень локализации производства свыше 40%. Проверить производителя, название модели и ориентировочную цену можно в перечне, опубликованном на сайте министерства 5 ноября согласно приказу №2602.

Кто имеет право на 15% компенсации

Участие в программе доступно юридическим лицам частного права и физическим лицам — предпринимателям. Отдельно предусмотрена поддержка коммунальных предприятий, единственным учредителем которых является территориальная община, а также компаний, в которых общине принадлежит 50% долей или акций. Для таких покупателей действует дополнительное условие: технику необходимо приобретать за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

Однако дополнительно действуют ограничения. Так, заявитель не должен находиться в процедуре банкротства или ликвидации и иметь налоговую задолженность на определенную порядком дату. Компенсация также не предусмотрена для субъектов, которые фактически работают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, если для них не определена дата завершения соответствующего статуса.

Дополнительно проверяют санкционные ограничения и предусмотренные порядком связи покупателя, его учредителей или конечных бенефициаров с россией, беларусью и отдельными другими юрисдикциями.

Как оформить компенсацию — пошаговая инструкция

Прежде всего покупатель должен найти нужную модель в официальном перечне и уточнить, работает ли выбранный банк по программе. Согласно информации государственного портала, к программе привлекли 29 банков, среди которых ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк и Кредобанк. Полный список участников опубликовали на платформе "Сделано в Украине". Приобрести технику разрешается непосредственно у производителя или его дилера. Расчет необходимо провести через уполномоченный банк, который впоследствии будет принимать заявление.

После полной оплаты и получения оборудования необходимо подготовить два основных подтверждающих документа: копию платежной инструкции или другого документа о полном расчете с продавцом и акт приема-передачи. Их вместе с заявлением подают в тот же уполномоченный банк, через который прошла оплата. Банк проверяет соответствие модели утвержденному перечню, указанные в документах данные и стоимость приобретения. Цена в договоре должна соответствовать правилам относительно отклонения от ориентировочной. После проверки банк включает покупателя в список претендентов на компенсацию.

Ежемесячно до 10-го числа банки передают соответствующие списки министерству. Там проверяют информацию, в частности относительно налоговых задолженностей, и принимают решение о распределении бюджетных средств. После поступления денег от государства банк должен в течение трех рабочих дней перечислить компенсацию на текущий счет покупателя. Если средств для выплаты в текущем месяце недостаточно, ее переносят на следующий месяц.

Сколько можно получить от государства

Размер компенсации составляет 15% цены без НДС. Например, если оборудование стоит 1,2 млн грн с НДС по ставке 20%, его цена без налога равна 1 млн грн. Соответственно, предприятие при выполнении всех условий программы может претендовать на возврат 150 тыс. грн.

Существует и верхний предел помощи для одного покупателя в течение бюджетного года: 10 тысяч минимальных зарплат, определенных по состоянию на 1 января. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, поэтому максимальная сумма компенсации равна 86,47 млн грн.

Когда нужно подать заявление

Новый правительственный порядок устанавливает конкретные сроки, которые предприятиям важно не пропустить. Если техника полностью оплачена и приобретена до 1 декабря 2026 года, заявление с документами нужно подать до 5 декабря 2026 года.

Для техники, приобретенной начиная с 1 декабря, предусмотрен другой срок: документы можно подать до 1 апреля 2027 года. Однако компенсация за такие покупки будет зависеть от определения бюджетных назначений на соответствующий период.

Можно ли приобрести технику в кредит и что запрещено делать после выплаты

Оплачивать покупку разрешается кредитными средствами, в частности в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В то же время приобретение по договору лизинга не дает права на эту компенсацию. Если предприятие рассчитывается с продавцом частями, датой приобретения для программы считают день полной оплаты.

Полученное оборудование нужно использовать по назначению. В течение трех лет после выплаты его нельзя продавать или иным способом отчуждать, за исключениями, прямо предусмотренными порядком. Если условия нарушены, компенсацию придется вернуть. Кроме того, покупатель может потерять право на участие в программе в течение трех следующих бюджетных периодов.

Перед покупкой стоит сверить модель с перечнем Минэкономики и уточнить условия в уполномоченном банке.

Напомним

Ранее УНН информировал о том, что правительство расширило перечень украинской техники, которую можно приобрести с компенсацией 15% стоимости. Добавлены компоненты для дронов, логистическое оборудование, котлы и станки.