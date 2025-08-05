Придбання з компенсацією: розширено перелік української техніки із пропозицією відшкодування

Уряд розширив перелік української техніки, яку можна придбати з компенсацією 15% вартості. Додано компоненти для дронів, логістичне обладнання, котли та верстати.

У межах політики "Зроблено в Україні",до переліку обладнання, яке можна придбати з компенсацією 15%, додано компоненти для дронів, логістичне обладнання, котли, верстати та інше. Передає УНН із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Деталі Вчора на засіданні Уряду підтримали рішення для розвитку українських виробників. Розширили перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості — у межах політики "Зроблено в Україні". - ідеться у дописі прем'єр-міністра України. До переліку додали: бурові установки;

логістичне обладнання;

котли;

верстати;

компоненти;

для дронів. Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності. - пояснює Свириденко. Доповнення Відповідна програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників. Нагадаємо Кабмін виділив 2,4 млрд грн на виплати за програмою "Національний кешбек" та 200 млн грн на компенсацію вартості української техніки. Раніше УНН інформував, що за програмою "Зроблено в Україні" фермери отримали 25% компенсації на придбання сільськогосподарської техніки від 44 українських виробників.