На кешбек за українські товари виділили ще 2,4 млрд грн
Київ • УНН
Кабмін виділив 2,4 млрд грн на виплати за програмою "Національний кешбек" та 200 млн грн на компенсацію вартості української техніки. Це стимулюватиме попит на вітчизняну продукцію.
Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 4 червня, пише УНН.
Програми "Національний кешбек" та компенсація вартості української промислової техніки створюють стійкий попит на вітчизняну продукцію. Сьогодні ми виділяємо з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій
"Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80 її нових видів", - підкреслив Шмигаль.
Програма "Зроблено в Україні"
Шмигаль також зазначив, що важливим елементом політики "Зроблено в Україні" є також є доступні кредити "5-7-9" і з початку повномасштабної війни підприємці вже отримали понад 313 млрд грн кредитних коштів.
"За рахунок пільгових позик бізнес робить інвестиції, фінансує оборотний капітал, налагоджує переробку та відновлює пошкоджені потужності. Це додає динаміки нашій економіці та допомагає вистояти перед викликами воєнного часу", - підкреслив Прем’єр.
Також, з його слів, уряд продовжує розбудовувати мережу індустріальних парків у межах політики "Зроблено в Україні". Так, на Хмельниччині зʼявиться новий індустріальний парк, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, повідомив Прем’єр. "У його планах налагодити переробку агропродукції та створити не менше 350 робочих місць", - зазначив він.
Прем’єр підкреслив, що в Україні працює вже близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. За його словами, наразі в індустріальних парках будуються або збудовані 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно близько 200 МВт електричної потужності.
Шмигаль: Україна вкладає в енергетику кошти від партнерів, у тому числі €36 млн у газовидобуток04.06.25, 17:06 • 828 переглядiв