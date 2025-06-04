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Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення
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Шмигаль: Україна вкладає в енергетику кошти від партнерів, у тому числі €36 млн у газовидобуток

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Уряд спрямує гроші з гранту від МБРР як відшкодування на захист електропідстанцій та активізує газовидобуток. "Укргазвидобування" отримає 36,4 млн євро кредиту від ЄБРР на нові бурові установки.

Шмигаль: Україна вкладає в енергетику кошти від партнерів, у тому числі €36 млн у газовидобуток

Уряд ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на зміцнення енергетичної стійкості України, зокрема, за підтримки партнерів планують активізувати вітчизняний газовидобуток. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 4 червня, пише УНН.

Деталі

"За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в 200 млн доларів на відшкодування "Укренерго" коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій", - зазначив Шмигаль. 

Очільник уряду також підкреслив, що за підтримки партнерів Україна розвиває власний газовидобуток.

"За підтримки партнерів активізуємо також вітчизняний газовидобуток. Зокрема, компанія "Укргазвидобування" отримає 36,4 млн євро (близько 41,6 млн дол.) кредиту від ЄБРР. Це кошти на закупівлю нових мобільних бурових установок", - зазначив Прем'єр.

"Робимо все, щоб до нового опалювального сезону прийти підготовленими й забезпечити людей взимку світлом і теплом", - сказав Прем’єр-міністр.

Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться29.04.25, 16:00 • 5385 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Укргазвидобування
Укренерго
Україна
Денис Шмигаль
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