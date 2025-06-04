Шмигаль: Україна вкладає в енергетику кошти від партнерів, у тому числі €36 млн у газовидобуток
Київ • УНН
Уряд спрямує гроші з гранту від МБРР як відшкодування на захист електропідстанцій та активізує газовидобуток. "Укргазвидобування" отримає 36,4 млн євро кредиту від ЄБРР на нові бурові установки.
Уряд ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на зміцнення енергетичної стійкості України, зокрема, за підтримки партнерів планують активізувати вітчизняний газовидобуток. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 4 червня, пише УНН.
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"За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в 200 млн доларів на відшкодування "Укренерго" коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій", - зазначив Шмигаль.
Очільник уряду також підкреслив, що за підтримки партнерів Україна розвиває власний газовидобуток.
"За підтримки партнерів активізуємо також вітчизняний газовидобуток. Зокрема, компанія "Укргазвидобування" отримає 36,4 млн євро (близько 41,6 млн дол.) кредиту від ЄБРР. Це кошти на закупівлю нових мобільних бурових установок", - зазначив Прем'єр.
"Робимо все, щоб до нового опалювального сезону прийти підготовленими й забезпечити людей взимку світлом і теплом", - сказав Прем’єр-міністр.
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