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Шмыгаль: Украина вкладывает в энергетику средства от партнеров, в том числе €36 млн в газодобычу

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Правительство направит деньги из гранта от МБРР в качестве возмещения на защиту электроподстанций и активизирует газодобычу. "Укргаздобыча" получит 36,4 млн евро кредита от ЕБРР на новые буровые установки.

Шмыгаль: Украина вкладывает в энергетику средства от партнеров, в том числе €36 млн в газодобычу

Правительство приняло ряд важных решений, направленных на укрепление энергетической устойчивости Украины, в частности, при поддержке партнеров планируется активизировать отечественную газодобычу. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 4 июня, пишет УНН.

Детали

"По согласованию с Международным банком реконструкции и развития направим часть гранта в 200 млн долларов на возмещение "Укрэнерго" средств, которые компания потратила на защиту электроподстанций", - отметил Шмыгаль. 

Глава правительства также подчеркнул, что при поддержке партнеров Украина развивает собственную газодобычу.

"При поддержке партнеров активизируем также отечественную газодобычу. В частности, компания "Укргаздобыча" получит 36,4 млн евро (около 41,6 млн долл.) кредита от ЕБРР. Это средства на закупку новых мобильных буровых установок", - отметил Премьер.

"Делаем все, чтобы к новому отопительному сезону прийти подготовленными и обеспечить людей зимой светом и теплом", - сказал Премьер-министр.

Украина упрощает правила для частной газодобычи: о чем идет речь29.04.25, 16:00 • 5385 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Укргаздобыча
Укрэнерго
Украина
Денис Шмыгаль
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