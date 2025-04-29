Украина упрощает правила для частной газодобычи: о чем идет речь

Правительство приняло важное решение для ускорения отечественной газодобычи. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 29 апреля, пишет УНН.

Максимально упрощаем для частных предприятий нефтегазодобывающей сферы процедуры обустройства установок хранения энергии и строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины. Приняли сегодня соответствующее решение, которое ускорит отечественную газодобычу - написал Шмыгаль в Telegram.

Он также напомнил, что во время рабочего визита в США, правительственной командой подписано важное энергетическое соглашение со Всемирным банком.

"Получим дополнительное финансирование в размере 70 млн долларов. Это средства для компании "Укргидроэнерго" на закупку солнечных панелей и аккумуляторных батарей для четырех генерационных объектов. Общая их мощность составит более 230 МВт", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в прошлом году Украина договорилась о 200 млн евро помощи от правительства Италии и ЕБРР для восстановления гидроэнергетики, из которых первый транш в 50 млн евро уже получен.

Украина подписала с ЕБРР договор об усилении энергетической устойчивости