Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 3242 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18508 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34872 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 38215 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75548 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80694 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69896 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62921 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33417 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59880 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40674 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 43227 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33835 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 21025 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 10133 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75548 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80696 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69897 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62923 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58881 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33598 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 52972 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51863 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158422 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71167 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Уряд спростив процедури для приватних нафтогазовидобувних підприємств. Україна отримає $70 млн від Світового банку на закупівлю сонячних панелей для генеруючих об’єктів.

Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться

Уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 29 квітня, пише УНН.

Максимально спрощуємо для приватних підприємств нафтогазовидобувної сфери процедури облаштування установок зберігання енергії та будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України. Ухвалили сьогодні відповідне рішення, яке прискорить вітчизняний газовидобуток

- написав Шмигаль у Telegram.

Він також нагадав, що під час робочого візиту до США, урядовою командою підписано важливу енергетичну угоду зі Світовим банком. 

"Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії "Укргідроенерго" на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що минулого року Україна домовилася про 200 млн євро допомоги від уряду Італії та ЄБРР для відновлення гідроенергетики, з яких перший транш у 50 млн євро вже отримано.

Україна підписала з ЄБРР договір про посилення енергетичної стійкості 25.04.25, 18:54 • 3428 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Укргідроенерго
Світовий банк
Італія
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.30
S&P 500
$5,524.06
Tesla
$282.89
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,814.12