Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться

Уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 29 квітня, пише УНН.

Максимально спрощуємо для приватних підприємств нафтогазовидобувної сфери процедури облаштування установок зберігання енергії та будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України. Ухвалили сьогодні відповідне рішення, яке прискорить вітчизняний газовидобуток - написав Шмигаль у Telegram.

Він також нагадав, що під час робочого візиту до США, урядовою командою підписано важливу енергетичну угоду зі Світовим банком.

"Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії "Укргідроенерго" на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що минулого року Україна домовилася про 200 млн євро допомоги від уряду Італії та ЄБРР для відновлення гідроенергетики, з яких перший транш у 50 млн євро вже отримано.

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