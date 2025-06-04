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На кешбэк за украинские товары выделили еще 2,4 млрд грн

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Кабмин выделил 2,4 млрд грн на выплаты по программе "Национальный кешбэк" и 200 млн грн на компенсацию стоимости украинской техники. Это будет стимулировать спрос на отечественную продукцию.

На кешбэк за украинские товары выделили еще 2,4 млрд грн

Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по национальному кешбэку и 200 млн грн для выплат по программе компенсаций стоимости украинской промышленной техники. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 4 июня, пишет УНН.

Программы "Национальный кешбэк" и компенсация стоимости украинской промышленной техники создают устойчивый спрос на отечественную продукцию. Сегодня мы выделяем из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по национальному кешбэку и 200 млн грн для выплат по программе компенсаций

- сказал Шмыгаль.

"Создаем стимулы покупать украинское. Ожидаем, что в 2025 году доля отечественной техники на внутреннем рынке увеличится на 5% и запустится производство до 80 ее новых видов", - подчеркнул Шмыгаль. 

Программа "Сделано в Украине"

Шмыгаль также отметил, что важным элементом политики "Сделано в Украине" являются также доступные кредиты "5-7-9", и с начала полномасштабной войны предприниматели уже получили более 313 млрд грн кредитных средств.

"За счет льготных займов бизнес делает инвестиции, финансирует оборотный капитал, налаживает переработку и восстанавливает поврежденные мощности. Это добавляет динамики нашей экономике и помогает выстоять перед вызовами военного времени", - подчеркнул Премьер.

Также, по его словам, правительство продолжает развивать сеть индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине". Так, в Хмельницкой области появится новый индустриальный парк, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, сообщил Премьер. "В его планах наладить переработку агропродукции и создать не менее 350 рабочих мест", - отметил он. 

Премьер подчеркнул, что в Украине работает уже около сотни индустриальных парков, из которых 38 созданы за последние полтора года. По его словам, сейчас в индустриальных парках строятся или построены 25 заводов, возведено более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости, доступно около 200 МВт электрической мощности.

Шмыгаль: Украина вкладывает в энергетику средства от партнеров, в том числе €36 млн в газодобычу04.06.25, 17:06 • 670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Украина
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