Приобретение с компенсацией: расширен перечень украинской техники с предложением возмещения

Правительство расширило перечень украинской техники, которую можно приобрести с компенсацией 15% стоимости. Добавлены компоненты для дронов, логистическое оборудование, котлы и станки.

В рамках политики "Сделано в Украине" в перечень оборудования, которое можно приобрести с компенсацией 15%, добавлены компоненты для дронов, логистическое оборудование, котлы, станки и другое. Передает УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко. Детали Вчера на заседании Правительства поддержали решение для развития украинских производителей. Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости — в рамках политики "Сделано в Украине". - говорится в сообщении премьер-министра Украины. В перечень добавили: буровые установки;

логистическое оборудование;

котлы;

станки;

компоненты;

для дронов. Также разрешили получать 15% компенсации за украинскую технику коммунальным предприятиям в случае ее приобретения за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности. - объясняет Свириденко. Дополнение Соответствующая программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее приобретение более привлекательным для заказчиков. Напомним Кабмин выделил 2,4 млрд грн на выплаты по программе "Национальный кэшбэк" и 200 млн грн на компенсацию стоимости украинской техники. Ранее УНН информировал, что по программе "Сделано в Украине" фермеры получили 25% компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники от 44 украинских производителей.