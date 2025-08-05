Приобретение с компенсацией: расширен перечень украинской техники с предложением возмещения
Киев • УНН
Правительство расширило перечень украинской техники, которую можно приобрести с компенсацией 15% стоимости. Добавлены компоненты для дронов, логистическое оборудование, котлы и станки.
В рамках политики "Сделано в Украине" в перечень оборудования, которое можно приобрести с компенсацией 15%, добавлены компоненты для дронов, логистическое оборудование, котлы, станки и другое.
Передает УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Детали
Вчера на заседании Правительства поддержали решение для развития украинских производителей. Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости — в рамках политики "Сделано в Украине".
В перечень добавили:
- буровые установки;
- логистическое оборудование;
- котлы;
- станки;
- компоненты;
- для дронов.
Также разрешили получать 15% компенсации за украинскую технику коммунальным предприятиям в случае ее приобретения за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.
Дополнение
Соответствующая программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее приобретение более привлекательным для заказчиков.
Напомним
Кабмин выделил 2,4 млрд грн на выплаты по программе "Национальный кэшбэк" и 200 млн грн на компенсацию стоимости украинской техники.
Ранее УНН информировал, что по программе "Сделано в Украине" фермеры получили 25% компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники от 44 украинских производителей.