Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію

Українські підприємства та фізичні особи-підприємці можуть повернути з державного бюджету частину коштів, витрачених на придбання вітчизняної промислової техніки й обладнання. Міністерство економіки та довкілля 4 листопада затвердило перший після відновлення програми перелік продукції, на яку поширюється компенсація. До нього увійшли 309 найменувань від 17 українських виробників.

Яку саме техніку можна придбати з державною підтримкою, хто має право на виплату, як правильно оформити документи та яких строків потрібно дотриматися, розповідає УНН.

Як працює програма компенсації

Програма діє в межах державної політики "Зроблено в Україні". Покупцеві повертають 15% вартості без ПДВ після повної оплати техніки, подання документів та їх перевірки.

Механізм підтримки запрацював у жовтні 2024 року. Уряд продовжив його дію постановою №1325 від 23 жовтня 2026 року. Програма триватиме протягом воєнного стану, але не довше 30 вересня 2028 року. Новий порядок набрав чинності 27 жовтня. Мета програми — підтримати модернізацію підприємств і попит на українське машинобудування. Раніше до переліків включали 1546 найменувань від 62 виробників. Новий список поступово розширюватимуть.

На яку техніку поширюється компенсація

Серед обладнання, яке внесли до затвердженого 4 листопада переліку, є:

екскаватори-навантажувачі;

причепи та напівпричепи;

дорожня та комунальна техніка;

пожежні автомобілі та спеціальне обладнання;

автобуси та вантажні залізничні вагони;

пасажирські та вантажні ліфти;

бетонозмішувальні установки;

трансформатори та енергетичне обладнання;

фарбувальні камери;

промислові печі;

верстати для лазерного різання металу.

До списку увійшла продукція 17 українських компаній, зокрема:

АТ “Ельворті”;

ТОВ “СПД ПЕТРОВ”;

ТОВ “СМАРТ ЛАЙН”;

ТОВ “СПЕЦКОМУНМАШ”;

ДП “ЕНЕРГОСИСТЕМИ-ЛУДЖЕР”;

ТОВ “Завод Кобзаренка”;

ТОВ “ЕВЕРЛАСТ”;

ТОВ “МАШЗАВОД “ТЕХНІКА”;

ТОВ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО”;

ТОВ “Карат-Ліфткомплект”;

ПП “Кармель”;

ПП “БІОНТОП”;

ТОВ “КОМПАНІЯ ТІТАЛ”;

ТОВ “4БІЛД”;

ТОВ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД”;

ТОВ “ПОЛТАВВАГОН”;

ТОВ “Араміс”.

Важливо розуміти, що держава компенсує покупку не будь-якої техніки української марки. Конкретну модель мають включити до офіційного переліку Мінекономіки на момент її повної оплати. Інша обов'язкова умова — ступінь локалізації виробництва понад 40%. Перевірити виробника, назву моделі та орієнтовну ціну можна в переліку, оприлюдненому на сайті міністерства 5 листопада за наказом №2602.

Хто має право на 15% компенсації

Участь у програмі доступна юридичним особам приватного права та фізичним особам-підприємцям. Окремо передбачено підтримку комунальних підприємств, єдиний засновник яких — територіальна громада, а також компаній, у яких громаді належить 50% часток або акцій. Для таких покупців діє додаткова умова: техніку потрібно придбавати за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

Однак додатково діють обмеження. Так, заявник не повинен перебувати в процедурі банкрутства або ліквідації та мати податкову заборгованість на визначену порядком дату. Компенсація також не передбачена для суб'єктів, які фактично працюють на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, якщо для них не визначено дату завершення відповідного статусу.

Додатково перевіряють санкційні обмеження та передбачені порядком зв'язки покупця, його засновників чи кінцевих бенефіціарів із росією, білоруссю та окремими іншими юрисдикціями.

Як оформити компенсацію - покрокова інструкція

Насамперед покупець має знайти потрібну модель в офіційному переліку та уточнити, чи працює обраний банк за програмою. За інформацією державного порталу, до програми залучили 29 банків, серед яких ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк та Кредобанк. Повний список учасників оприлюднили на платформі "Зроблено в Україні". Придбати техніку дозволяється безпосередньо у виробника або в його дилера. Розрахунок потрібно провести через уповноважений банк, який надалі прийматиме заяву.

Після повної оплати та отримання обладнання необхідно підготувати два основні підтвердні документи: копію платіжної інструкції або іншого документа про повний розрахунок із продавцем та акт приймання-передачі. Їх разом із заявою подають до того самого уповноваженого банку, через який пройшла оплата. Банк перевіряє відповідність моделі затвердженому переліку, зазначені в документах дані та вартість придбання. Ціна в договорі має відповідати правилам щодо відхилення від орієнтовної. Після перевірки банк включає покупця до списку претендентів на компенсацію.

Щомісяця до 10 числа банки передають відповідні списки міністерству. Там перевіряють інформацію, зокрема щодо податкових боргів, та ухвалюють рішення про розподіл бюджетних коштів. Після надходження грошей від держави банк має протягом трьох робочих днів перерахувати компенсацію на поточний рахунок покупця. Якщо коштів на виплату в поточному місяці недостатньо, її переносять на наступний місяць.

Скільки можна отримати від держави

Обсяг компенсації становить 15% ціни без ПДВ. Наприклад, якщо обладнання коштує 1,2 млн грн із ПДВ за ставкою 20%, його ціна без податку дорівнює 1 млн грн. Відповідно, підприємство за виконання всіх умов програми може претендувати на повернення 150 тис. грн.

Існує і верхня межа допомоги для одного покупця протягом бюджетного року: 10 тисяч мінімальних зарплат, визначених станом на 1 січня. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 грн, тож максимальна сума компенсації дорівнює 86,47 млн грн.

Коли потрібно подати заяву

Новий урядовий порядок установлює конкретні терміни, які підприємствам важливо не пропустити. Якщо техніку повністю оплачено та придбано до 1 грудня 2026 року, заяву з документами потрібно подати до 5 грудня 2026 року.

Для техніки, придбаної починаючи з 1 грудня, передбачено інший термін: документи можна подати до 1 квітня 2027 року. Однак компенсація за такі покупки залежатиме від визначення бюджетних призначень на відповідний період.

Чи можна придбати техніку в кредит і що заборонено робити після виплати

Оплачувати покупку дозволяється кредитними коштами, зокрема в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Водночас придбання за договором лізингу не дає права на цю компенсацію. Якщо підприємство розраховується з продавцем частинами, датою придбання для програми вважають день повної оплати.

Отримане обладнання потрібно використовувати за призначенням. Протягом трьох років після виплати його не можна продавати чи іншим способом відчужувати, за винятками, прямо передбаченими порядком. Якщо умови порушено, компенсацію доведеться повернути. Крім того, покупець може втратити право на участь у програмі протягом трьох наступних бюджетних періодів.

Перед купівлею варто звірити модель з переліком Мінекономіки та уточнити умови в уповноваженому банку.

Нагадаємо

Раніше УНН інформував про те, що уряд розширив перелік української техніки, яку можна придбати з компенсацією 15% вартості. Додано компоненти для дронів, логістичне обладнання, котли та верстати.