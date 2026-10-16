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Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ

Киев • УНН

 • 36647 просмотра

Адвокаты сообщают о задержках и возврате залогов для ВАКС, а СМИ предполагают возможную связь проблем с ситуацией вокруг главы НБУ Андрея Пышного.

Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ

Несмотря на заявления председателя Национального банка Украины Андрея Пышного о сотнях успешных транзакций на счет Высшего антикоррупционного суда для уплаты залогов, адвокаты сообщают о многочисленных случаях задержки и возврата платежей. По данным "Судебно-юридической газеты", банки задерживают и возвращают платежи, а также требуют дополнительные документы, пишет УНН.

Издание "Судебно-юридической газеты" предполагает, что проблемы с перечислением залогов могут быть связаны с "личной ситуацией председателя Нацбанка и возможностью влияния на него со стороны НАБУ".

Ранее СМИ сообщали, что фамилия Андрея Пышного фигурирует в материалах уголовного производства № 52025000000000150, связанного с экс-прокурором Константином Куликом и средствами Ощадбанка, который ранее возглавлял нынешний председатель Нацбанка. О подозрении Пышному не сообщали, однако 1 октября народный депутат Ярослав Железняк заявил об открытии производства по факту возможного предоставления председателем НБУ ложных показаний парламентской ВСК.

Кроме того, дополнительным ударом по репутации банковского надзора стала операция НАБУ и САП "Форрест Гамп", в рамках которой, по версии следствия, речь идет о легализации 150 млн грн залоговых средств через Sense Bank. После публичных заявлений народного депутата Даниила Гетманцева относительно согласования регулятором членов наблюдательного совета банка Пышный 20 августа объяснял ситуацию в Верховной Раде.

"Председатель НБУ оказался в ситуации, когда НАБУ имеет рычаги влияния на его служебное положение. В такой ситуации каждая гривна залога на счете ВАКС становится для председателя НБУ личным риском: после "Форреста Гампа" отвечать пришлось именно ему. Проще не пропустить ни одной платежки, чем рисковать своим положением. Поэтому, по нашему мнению, банкам и дали понять, что такие платежи лучше не проводить, а обществу показывают 141 млн грн "успеха".

Кому это выгодно? В первую очередь стороне обвинения. Председатель регулятора, в отношении которого у НАБУ, по данным СМИ, имеются материалы, вряд ли станет спорить с бюро, и давление на него, по нашему мнению, вполне вероятно. А человек, который продолжает находиться под стражей лишь потому, что за него не удается внести определенный судом залог, значительно "открытее" на допросах. Защита считает, что именно так создается давление на подозреваемых с целью получить от них нужные показания", — отметили журналисты "Судебно-юридической газеты".

Как пишет издание со ссылкой на данные стороны защиты, 70 участников предприняли 139 попыток платежей на 117,2 млн грн, однако зачислено было около 16% от общей суммы — 18,9 млн грн. В 26 случаях залогодатели не смогли внести ни одной гривны. Также зафиксированы 42 отказа в кассах или банковских приложениях, 13 возвратов уже принятых платежей на 13,7 млн грн и 14 случаев отказа в установлении или продолжении банковских отношений.

В то же время председатель НБУ Андрей Пышный сообщал, что в течение августа и сентября 2026 года банки провели 527 операций по внесению залогов на счет ВАКС на сумму более 141 млн грн. По его данным, речь шла о 178 наличных операциях на 64 млн грн и 349 безналичных — на 77 млн грн. Еще 4,5 млн грн, по его словам, поступили до 10 октября.

Однако эта статистика не отражает количества платежей, которые банки не приняли, задержали или вернули.

"Судебно-юридическая газета" приводит конкретные примеры, когда внести залог не удалось. В частности, 14 октября один из залогодателей перечислил 395 тыс. грн через Райффайзен Банк, предоставив судебное решение, налоговую декларацию и выписку со счета. Однако по состоянию на 16 октября средства не поступили в ВАКС и вернулись плательщику.

В другом случае родственница подозреваемой перечислила 292 100 грн, полученные в кредит под залог автомобиля. ПриватБанк вернул платеж, сославшись на якобы некорректные реквизиты. Еще один платеж на 151 тыс. грн банк сначала принял, но впоследствии вернул. Повторная попытка внести 150 тыс. грн наличными также не завершилась зачислением средств в суд по состоянию на 16 октября.

Проблемы с внесением залогов подтвердил в комментарии УНН и адвокат Александр Бабиков. По его словам, в течение последнего месяца-полутора адвокаты неоднократно жаловались на трудности с перечислением средств по уголовным производствам, связанным с коррупционными правонарушениями.

Некоторые банки отказываются в дальнейшем сотрудничать с лицами, которые уже внесли залог

- отметил Александр Бабиков.

По словам адвоката, такие ситуации создают риски для права на защиту, поскольку задержка с внесением залога может привести к тому, что человек будет оставаться под стражей, хотя мог бы выйти на свободу под залог.

Адвокат Александр Бабиков предполагает, что системные проблемы могут быть связаны с требованиями или действиями финансового регулятора, которые влияют на решения банков.

В то же время я не могу утверждать, какую именно роль в этом играет глава НБУ Андрей Пышный. Если такие события происходят системно, можно предположить, что кто-то координирует эти процессы. Но кто именно за этим стоит и от кого исходят соответствующие указания, мне достоверно неизвестно. Мы можем лишь догадываться

- сказал он в комментарии УНН.

Если версия об указаниях со стороны главы НБУ подтвердится, возникнет вопрос, не используются ли регуляторные механизмы для неформального влияния на банки, а через них — на возможность внесения залогов по делам, которые рассматривает ВАКС. Отдельно требуют проверки данные о том, получали ли банки соответствующие указания или рекомендации и кто мог быть их инициатором.

Если будет установлено, что должностные лица давали указания задерживать или блокировать платежи по личным мотивам, это может поставить вопрос о правомерности использования служебных полномочий и независимости банковского регулирования.

Редакция обратится в НБУ за разъяснениями относительно причин задержек и возврата платежей, наличия рекомендаций банкам и возможной роли руководства регулятора. Также УНН обратится в НАБУ за информацией о возможном расследовании в отношении Андрея Пышного.

Евгений Царенко

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