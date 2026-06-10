Адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.

$44.840.3351.900.54
ukenru
13:33 • 560 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 7058 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
Эксклюзив
12:32 • 10689 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 17526 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 33033 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 25533 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 37477 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92475 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 76109 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 41169 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
45%
749мм
Популярные новости
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 26036 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41398 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 25860 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 28925 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО09:33 • 20324 просмотра
публикации
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 7076 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 10696 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 17531 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 33038 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92477 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Даниил Гетманцев
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41641 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 32152 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 39113 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 74674 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 144570 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Золото

Адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.

Адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство

Адвокат Сергей Карпенко требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации (почти $100 млн) за покушение на своё убийство. Соответствующий иск он подал сегодня в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает уголовное производство об организации заказного убийства адвоката в 2003 году.

По данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленные ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Четверых исполнителей преступления приговорили к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело в отношении предполагаемого заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство.

Десятки лет рассмотрение дела не продвигалось, однако в мае 2024 года правоохранители сообщили Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства. Они подчеркнули, что установили неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика.

Как сообщалось, с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей. Сначала он получил подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Позднее ему сообщили ещё о двух подозрениях, связанных с выводом из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн. В 2025 году Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ныне государственного ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов компенсации и судебных издержек.

Евгений Царенко

Общество
Пожизненное лишение свободы
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Киев