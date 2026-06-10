Адвокат Карпенко подал иск к Коломойскому о взыскании 4,4 млрд грн моральной компенсации за покушение на убийство.

Адвокат Сергей Карпенко требует от Игоря Коломойского 4,4 млрд грн моральной компенсации (почти $100 млн) за покушение на своё убийство. Соответствующий иск он подал сегодня в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает уголовное производство об организации заказного убийства адвоката в 2003 году.

По данным следствия, причиной покушения на Карпенко стал отказ адвоката внести изменения в документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в интересах Коломойского. В августе 2003 года в Феодосии на адвоката напали четверо исполнителей. Они нанесли ему удары металлическим прутом по голове и многочисленные ножевые ранения в грудь, живот и спину. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Четверых исполнителей преступления приговорили к лишению свободы на сроки от шести до двенадцати лет. В 2005 году дело в отношении предполагаемого заказчика было выделено в отдельное производство. В том же году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство.

Десятки лет рассмотрение дела не продвигалось, однако в мае 2024 года правоохранители сообщили Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства. Они подчеркнули, что установили неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика.

Как сообщалось, с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей. Сначала он получил подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Позднее ему сообщили ещё о двух подозрениях, связанных с выводом из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн. В 2025 году Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ныне государственного ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить банку более 3 млрд долларов компенсации и судебных издержек.