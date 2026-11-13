За образом Коломойского-шутника не стоит забывать о деле о заказном убийстве и миллиардных махинациях с "ПриватБанком" — эксперт
Киев • УНН
Эксперт заявил, что образ остроумного бизнесмена отвлекает от обвинений в покушении на адвоката и завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".
За шутками Игоря Коломойского во время судебных заседаний не стоит забывать о серьезных уголовных обвинениях против него, в частности в организации заказного убийства и завладении миллиардами гривен "ПриватБанка". Об этом написал политический эксперт Владимир Цибулько, передает УНН.
"Коломойский снова в центре внимания. Но когда в очередной раз показывают "дедушку-весельчака", хотелось бы, чтобы вспоминали и Сергея Карпенко. Человека, которого били прутом по голове и резали ножом. И о более чем 9 млрд грн "ПриватБанка", которые вытащили из карманов украинцев. За шутками Коломойского важно не забыть о заказном убийстве и мошенничестве с миллиардами "ПриватБанка", – отметил Цибулько.
Эксперт напомнил, что Коломойского судят, в частности, за организацию покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко.
"Юриста били металлическим прутом по голове, наносили ножевые ранения в грудь, живот и спину. Его жена помешала нападавшим добить мужа, а врачи спасли ему жизнь. По версии обвинения, заказчиком нападения был Игорь Коломойский. Причина – отказ юриста выполнить его требования в корпоративном конфликте", – написал эксперт.
Кроме того, он обратил внимание на уголовное производство о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка", которое рассматривает Высший антикоррупционный суд. В то же время в Великобритании суд уже установил факт масштабного мошенничества против банка со стороны его бывших владельцев, сообщил он.
"Высокий суд Англии и Уэльса уже установил масштабное мошенничество против "ПриватБанка" и окончательно отказал Коломойскому и Боголюбову в возможности дальнейшего обжалования решения по этому делу. Бывшие владельцы должны выплатить более 3 млрд долларов возмещения, процентов и судебных издержек", – отметил Цибулько.
Эксперт убежден, что публичный образ остроумного бизнесмена выгоден самому Коломойскому и его защите, поскольку отвлекает внимание от уголовных дел.
Напомним, олигарха Игоря Коломойского обвиняют в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. По делу "ПриватБанка", по данным следствия, Коломойский вместе с сообщниками присвоил в 2015 году 9,2 млрд грн банковских средств. В 2025 году Высокий суд Англии и Уэльса признал Коломойского и Геннадия Боголюбова ответственными за масштабное мошенничество против "ПриватБанка".