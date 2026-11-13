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За образом Коломойського-жартівника не варто забувати справи про замовне вбивство та мільярдні афери з "ПриватБанком" – експерт

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Експерт заявив, що образ дотепного бізнесмена відволікає від обвинувачень у замаху на адвоката та заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

За образом Коломойського-жартівника не варто забувати справи про замовне вбивство та мільярдні афери з "ПриватБанком" – експерт

За жартами Ігоря Коломойського під час судових засідань не варто забувати про серйозні кримінальні обвинувачення проти нього, зокрема в організації замовного вбивства та заволодінні мільярдами гривень "ПриватБанку". Про це написав політичний експерт Володимир Цибулько, передає УНН.

"Коломойський знову в центрі уваги. Але коли вкотре показують "дідуся-веселуна", хотілося б, щоб згадували й Сергія Карпенка. Людину, яку били прутом по голові й різали ножем. І про понад 9 млрд грн "ПриватБанку", які витягли з кишень українців. За жартами Коломойського важливо не забути про замовне вбивство та шахрайство з мільярдами "ПриватБанку", – зазначив Цибулько.

Експерт нагадав, що Коломойського судять, зокрема, за організацію замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка. 

"Юриста били металевим прутом по голові, завдавали ножових поранень у груди, живіт і спину. Його дружина завадила нападникам добити чоловіка, а лікарі врятували йому життя. За версією обвинувачення, замовником нападу був Ігор Коломойський. Причина – відмова юриста виконати його вимоги в корпоративному конфлікті", – написав експерт.

Окрім цього, він звернув увагу на кримінальне провадження щодо заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку", яке розглядає Вищий антикорупційний суд. Водночас у Великій Британії суд уже встановив факт масштабного шахрайства проти банку з боку його колишніх власників, повідомив він.

"Високий суд Англії та Уельсу вже встановив масштабне шахрайство проти "ПриватБанку" та остаточно відмовив Коломойському і Боголюбову в можливості подальшого оскарження рішення у цій справі. Колишні власники мають сплатити понад 3 млрд доларів відшкодування, процентів та судових витрат", – зазначив Цибулько.

Експерт переконаний, що публічний образ дотепного бізнесмена вигідний самому Коломойському та його захисту, оскільки відвертає увагу від кримінальних справ.

Нагадаємо, олігарха Ігоря Коломойського звинувачують в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. У справі "ПриватБанку", за даними слідства, Коломойський разом з поплічниками привласнив у 2015 році 9,2 млрд грн банківських коштів. У 2025 році Високий суд Англії та Уельсу визнав Коломойського та Геннадія Боголюбова відповідальними за масштабне шахрайство проти "ПриватБанку". 

Лілія Подоляк

ПолітикаКриміналФінанси
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Вищий антикорупційний суд України
Велика Британія