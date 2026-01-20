Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрьми, – експерт.

Майбутні заяви Ігоря Коломойського мають на меті посіяти хаос в країні і таким чином врятувати олігарха від покарання. У цьому йому допомагає Порошенко, якому теж загрожує ув’язнення за держзраду. Такий ситуативний союз двох олігархів несе загрозу національній безпеці. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

"Поки країна оговтується від ракетних обстрілів ворога, нардеп Порошенка Олексій Гончаренко запрошує на дружню бесіду Ігоря Коломойського. Того самого олігарха, якого обвинувачують у замовному вбивстві, розкраданні десятків мільярдів гривень вкладників з "Приватбанку", що визнав навіть Високий суд Англії, у заволодінні понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти". Запрошує Олексій Ігоря Валерійовича на засідання парламентської ТСК. Під камери телеканалів Порошенка у сесійну залу Київради, де в Порошенка найбільша фракція", - наголошує Валентин Гладких.

На думку Гладких, така взаємодія не є випадковою і може свідчити про ситуативний союз двох олігархів із прагматичною метою.

"Враховуючи, що Петро Олексійович просто так нічого не робить, є підстави вважати, що Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрми. Логіка проста – чим гірше країні, тим краще їм. Чим більше хаосу, тим більше шансів на порятунок", — підкреслює він.

Експерт також вважає, що майбутні виступи Коломойського на засіданні ТСК матимуть характер заздалегідь розіграної "сценки", а заяви олігарха будуть спрямовані винятково на уникнення покарання.

"Стендап Ігоря Валерійовича буде розрахований суто на порятунок його власної шкіри. І все що він скаже – чергова висмоктана з пальця сенсація, щоб не дати забути про себе і таким чином спробувати хоч якось уникнути покарання", — підсумовує Валентин Гладких.

Експерт пише, що взаємодія Петра Порошенка з Ігорем Коломойським стає дедалі помітнішою.

"Нардепи Петра висвітлюють кожен чих олігарха з лави підсудних; ходять в гості в камеру віп-арештанта; тиражують фейки Коломойського про замах на Міндіча та інші; телеканали сивочолого забезпечують медійний супровід Ігорю Валерійовичу; ботоферма порохоботів розносить кожну заяву Коломойського по своїй мережі", — зазначає експерт.

Як зазначалося у 2025 році Порошенко став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни підприємець збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до $1,5 млрд. Санкції, введені проти Порошенка, не дозволяють йому швидко вивести кошти з країни. Його неодноразово ловили на спробах це зробити: фіктивне розлучення з дружиною з метою переписати майно на неї; періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення тощо.