15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрьми - експерт

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрьми, – експерт.

Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрьми - експерт

Майбутні заяви Ігоря Коломойського мають на меті посіяти хаос в країні і таким чином врятувати олігарха від покарання. У цьому йому допомагає Порошенко, якому теж загрожує ув’язнення за держзраду. Такий ситуативний союз двох олігархів несе загрозу національній безпеці. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.  

"Поки країна оговтується від ракетних обстрілів ворога, нардеп Порошенка Олексій Гончаренко запрошує на дружню бесіду Ігоря Коломойського. Того самого олігарха, якого обвинувачують у замовному вбивстві, розкраданні десятків мільярдів гривень вкладників з "Приватбанку", що визнав навіть Високий суд Англії, у заволодінні понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти". Запрошує Олексій Ігоря Валерійовича на засідання парламентської ТСК. Під камери телеканалів Порошенка у сесійну залу Київради, де в Порошенка найбільша фракція", - наголошує Валентин Гладких. 

На думку Гладких, така взаємодія не є випадковою і може свідчити про ситуативний союз двох олігархів із прагматичною метою.

"Враховуючи, що Петро Олексійович просто так нічого не робить, є підстави вважати, що Порошенко та Коломойський утворили союз, щоб розхитуючи країну врятуватися від тюрми. Логіка проста – чим гірше країні, тим краще їм. Чим більше хаосу, тим більше шансів на порятунок", — підкреслює він.

Експерт також вважає, що майбутні виступи Коломойського на засіданні ТСК матимуть характер заздалегідь розіграної "сценки", а заяви олігарха будуть спрямовані винятково на уникнення покарання.

"Стендап Ігоря Валерійовича буде розрахований суто на порятунок його власної шкіри. І все що він скаже – чергова висмоктана з пальця сенсація, щоб не дати забути про себе і таким чином спробувати хоч якось уникнути покарання", — підсумовує Валентин Гладких.

Експерт пише, що взаємодія Петра Порошенка з Ігорем Коломойським стає дедалі помітнішою.

"Нардепи Петра висвітлюють кожен чих олігарха з лави підсудних; ходять в гості в камеру віп-арештанта; тиражують фейки Коломойського про замах на Міндіча та інші; телеканали сивочолого забезпечують медійний супровід Ігорю Валерійовичу; ботоферма порохоботів розносить кожну заяву Коломойського по своїй мережі", — зазначає експерт.

Як зазначалося у 2025 році Порошенко став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни підприємець збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до $1,5 млрд. Санкції, введені проти Порошенка, не дозволяють йому швидко вивести кошти з країни. Його неодноразово ловили на спробах це зробити: фіктивне розлучення з дружиною з метою переписати майно на неї; періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення тощо.

Лілія Подоляк

Політика
Тімур Міндіч
Санкції
Валентин Гладких
Війна в Україні
Петро Порошенко
Ігор Коломойський
Олексій Гончаренко
ПриватБанк
Україна
Лондон