Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы расшатывая страну спастись от тюрьмы, - эксперт.

Будущие заявления Игоря Коломойского имеют целью посеять хаос в стране и таким образом спасти олигарха от наказания. В этом ему помогает Порошенко, которому тоже грозит тюремное заключение за госизмену. Такой ситуативный союз двух олигархов несет угрозу национальной безопасности. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Пока страна оправляется от ракетных обстрелов врага, нардеп Порошенко Алексей Гончаренко приглашает на дружескую беседу Игоря Коломойского. Того самого олигарха, которого обвиняют в заказном убийстве, хищении десятков миллиардов гривен вкладчиков из "Приватбанка", что признал даже Высокий суд Англии, в завладении более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты". Приглашает Алексей Игоря Валерьевича на заседание парламентской ВСК. Под камеры телеканалов Порошенко в сессионный зал Киевсовета, где у Порошенко самая большая фракция", - отмечает Валентин Гладких.

По мнению Гладких, такое взаимодействие не является случайным и может свидетельствовать о ситуативном союзе двух олигархов с прагматичной целью.

"Учитывая, что Петр Алексеевич просто так ничего не делает, есть основания полагать, что Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы, расшатывая страну, спастись от тюрьмы. Логика проста – чем хуже стране, тем лучше им. Чем больше хаоса, тем больше шансов на спасение", – подчеркивает он.

Эксперт также считает, что будущие выступления Коломойского на заседании ВСК будут иметь характер заранее разыгранной "сценки", а заявления олигарха будут направлены исключительно на избежание наказания.

"Стендап Игоря Валерьевича будет рассчитан исключительно на спасение его собственной шкуры. И все, что он скажет, — очередная высосанная из пальца сенсация, чтобы не дать забыть о себе и таким образом попытаться хоть как-то избежать наказания", — заключает Валентин Гладких.

Эксперт пишет, что взаимодействие Петра Порошенко с Игорем Коломойским становится все более заметным.

"Нардепы Петра освещают каждый чих олигарха со скамьи подсудимых; ходят в гости в камеру вип-арестанта; тиражируют фейки Коломойского о покушении на Миндича и другие; телеканалы сивочолого обеспечивают медийное сопровождение Игорю Валерьевичу; ботоферма порохоботов разносит каждое заявление Коломойского по своей сети", — отмечает эксперт.

Как отмечалось, в 2025 году Порошенко стал первым самым богатым политиком-олигархом Украины. За два года войны предприниматель обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к $1,5 млрд. Санкции, введенные против Порошенко, не позволяют ему быстро вывести средства из страны. Его неоднократно ловили на попытках это сделать: фиктивный развод с женой с целью переписать имущество на нее; периодические денежные "подарки" в размере 1 млн долларов военнообязанным сыновьям, которые скрываются в Лондоне с начала полномасштабного вторжения и т. д.