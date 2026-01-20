$43.180.08
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10978 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 19868 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 16148 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 23907 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22960 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23129 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21288 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17781 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37618 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы расшатывая страну спастись от тюрьмы - эксперт

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы расшатывая страну спастись от тюрьмы, - эксперт.

Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы расшатывая страну спастись от тюрьмы - эксперт

Будущие заявления Игоря Коломойского имеют целью посеять хаос в стране и таким образом спасти олигарха от наказания. В этом ему помогает Порошенко, которому тоже грозит тюремное заключение за госизмену. Такой ситуативный союз двух олигархов несет угрозу национальной безопасности. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Пока страна оправляется от ракетных обстрелов врага, нардеп Порошенко Алексей Гончаренко приглашает на дружескую беседу Игоря Коломойского. Того самого олигарха, которого обвиняют в заказном убийстве, хищении десятков миллиардов гривен вкладчиков из "Приватбанка", что признал даже Высокий суд Англии, в завладении более 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты". Приглашает Алексей Игоря Валерьевича на заседание парламентской ВСК. Под камеры телеканалов Порошенко в сессионный зал Киевсовета, где у Порошенко самая большая фракция", - отмечает Валентин Гладких. 

По мнению Гладких, такое взаимодействие не является случайным и может свидетельствовать о ситуативном союзе двух олигархов с прагматичной целью.

"Учитывая, что Петр Алексеевич просто так ничего не делает, есть основания полагать, что Порошенко и Коломойский создали союз, чтобы, расшатывая страну, спастись от тюрьмы. Логика проста – чем хуже стране, тем лучше им. Чем больше хаоса, тем больше шансов на спасение", – подчеркивает он.

Эксперт также считает, что будущие выступления Коломойского на заседании ВСК будут иметь характер заранее разыгранной "сценки", а заявления олигарха будут направлены исключительно на избежание наказания.

"Стендап Игоря Валерьевича будет рассчитан исключительно на спасение его собственной шкуры. И все, что он скажет, — очередная высосанная из пальца сенсация, чтобы не дать забыть о себе и таким образом попытаться хоть как-то избежать наказания", — заключает Валентин Гладких.

Эксперт пишет, что взаимодействие Петра Порошенко с Игорем Коломойским становится все более заметным.

"Нардепы Петра освещают каждый чих олигарха со скамьи подсудимых; ходят в гости в камеру вип-арестанта; тиражируют фейки Коломойского о покушении на Миндича и другие; телеканалы сивочолого обеспечивают медийное сопровождение Игорю Валерьевичу; ботоферма порохоботов разносит каждое заявление Коломойского по своей сети", — отмечает эксперт.

Как отмечалось, в 2025 году Порошенко стал первым самым богатым политиком-олигархом Украины. За два года войны предприниматель обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к $1,5 млрд. Санкции, введенные против Порошенко, не позволяют ему быстро вывести средства из страны. Его неоднократно ловили на попытках это сделать: фиктивный развод с женой с целью переписать имущество на нее; периодические денежные "подарки" в размере 1 млн долларов военнообязанным сыновьям, которые скрываются в Лондоне с начала полномасштабного вторжения и т. д.

Лилия Подоляк

Политика
Тимур Миндич
Санкции
Валентин Гладких
Война в Украине
Петр Порошенко
Игорь Коломойский
Алексей Гончаренко
ПриватБанк
Украина
Лондон