В Ізраїлі на Міндіча скоїли замах, злочинців арештували - Коломойський
Київ • УНН
В Ізраїлі 28 листопада скоєно замах на бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи "Мідас", про що повідомив Ігор Коломойський. Злочинців заарештовано, а хатня робітниця отримала поранення.
В Ізраїлі 28 листопада було скоєно замах на бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи "Мідас". Про це у залі суду повідомив бізнесмен Ігор Коломойський, передає УНН.
Деталі
Коломойський уточнив, що це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Хатня робітниця, за його словами, отримала поранення.
Контекст
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на Тимура Міндича та Олександра Цукермана.