"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Израиле на Миндича совершили покушение, преступников арестовали - Коломойский

Киев

 • 1380 просмотра

В Израиле 28 ноября совершено покушение на бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела "Мидас", о чем сообщил Игорь Коломойский. Преступники арестованы, а домработница получила ранения.

В Израиле на Миндича совершили покушение, преступников арестовали - Коломойский

В Израиле 28 ноября было совершено покушение на бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела "Мидас". Об этом в зале суда сообщил бизнесмен Игорь Коломойский, передает УНН.

Детали

Коломойский уточнил, что это была попытка покушения, преступники арестованы. Домработница, по его словам, получила ранения.

Контекст

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Антонина Туманова

