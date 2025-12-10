В Израиле на Миндича совершили покушение, преступников арестовали - Коломойский
Киев • УНН
В Израиле 28 ноября совершено покушение на бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела "Мидас", о чем сообщил Игорь Коломойский. Преступники арестованы, а домработница получила ранения.
Детали
Коломойский уточнил, что это была попытка покушения, преступники арестованы. Домработница, по его словам, получила ранения.
Контекст
Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.
Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Тимура Миндича и Александра Цукермана.