Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО.

Український олігарх Ігор Коломойський і надалі сидітиме у СІЗО - Печерський районний суд Києва продовжив йому строк тримання під вартою до 25 березня 26 року. Клопотання адвокатів про звільнення олігарха залишили без задоволення. Відповідна ухвала суду є у розпорядженні редакції.

Таке рішення суду видається цілком логічним, зважаючи на серйозність обвинувачення Коломойського в злочинах. Зокрема, йдеться про звинувачення:

у замовному вбивстві юриста;

у крадіжці в українців десятків мільярдів гривень з «Приватбанку», що визнав Високий суд Англії;

заволодіння понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та «Укртатнафти»;

також в США Коломойського розшукують через купівлю нерухомості та металургійних заводів у цій країні на викрадені з «Приватбанку» кошти.

Як зазначав раніше політичний експерт Олег Постернак, щоб уникнути тюрми та привернути до себе увагу, нещодавно олігарх вдався до низки сенсаційних заяв. Більшість з них – шкодять України, і цим охоче користаються російські пропагандисти.

"Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", - додав він.