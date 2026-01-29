Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО.

$42.770.19
51.230.00
ukenru
10:21 • 4676 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 15194 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 4846 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 10224 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 15139 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 22093 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 29696 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 29250 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 25084 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 22119 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 14794 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 13744 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 16294 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 15748 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 8836 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 50513 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 79324 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 103661 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 82648 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 101753 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 17495 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 44299 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 42330 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 48829 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 51343 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Опалення
Brent

Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО.

Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО

Український олігарх Ігор Коломойський і надалі сидітиме у СІЗО - Печерський районний суд Києва продовжив йому строк тримання під вартою до 25 березня 26 року. Клопотання адвокатів про звільнення олігарха залишили без задоволення. Відповідна ухвала суду є у розпорядженні редакції.

Таке рішення суду видається цілком логічним, зважаючи на серйозність обвинувачення Коломойського в злочинах. Зокрема, йдеться про звинувачення:

  • у замовному вбивстві юриста;
    • у крадіжці в українців десятків мільярдів гривень з «Приватбанку», що визнав Високий суд Англії;
      • заволодіння понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та «Укртатнафти»;
        • також в США Коломойського розшукують через купівлю нерухомості та металургійних заводів у цій країні на викрадені з «Приватбанку» кошти.

          Як зазначав раніше політичний експерт Олег Постернак, щоб уникнути тюрми та привернути до себе увагу, нещодавно олігарх вдався до низки сенсаційних заяв. Більшість з них – шкодять України, і цим охоче користаються російські пропагандисти.

          "Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", - додав він.

          Лілія Подоляк

          Політика
          Нерухомість
          російська пропаганда
          Ігор Коломойський
          ПриватБанк
          Сполучені Штати Америки
          Україна
          Київ