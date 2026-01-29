Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО.

$42.770.19
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 16770 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 5722 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 10822 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 15728 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 22523 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 29980 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 29413 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 25161 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 22175 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Популярные новости
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 15414 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики05:26 • 14358 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины06:15 • 16940 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27 • 16417 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 9604 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 51080 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 79902 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 104181 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 83157 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 102243 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 17737 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 44511 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 42518 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 49007 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 51520 просмотра
Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО.

Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО

Украинский олигарх Игорь Коломойский и дальше будет сидеть в СИЗО - Печерский районный суд Киева продлил ему срок содержания под стражей до 25 марта 26 года. Ходатайство адвокатов об освобождении олигарха оставили без удовлетворения. Соответствующее решение суда есть в распоряжении редакции.

Такое решение кажется вполне логичным, учитывая серьезность обвинения Коломойского в преступлениях. В частности, речь идет об обвинении:

  • в заказном убийстве юриста;
    • в краже у украинцев десятков миллиардов гривен из «Приватбанка», признавшего Высокий суд Англии;
      • завладение более 3,3 млрд грн «Укрнафты» и «Укртатнафты»;
        • также в США Коломойского разыскивают из-за покупки недвижимости и металлургических заводов в этой стране на похищенные из «ПриватБанка» средства.

          Как отмечал ранее политический эксперт Олег Постернак, чтобы избежать тюрьмы и привлечь к себе внимание, недавно олигарх прибег к ряду сенсационных заявлений. Большинство из них вредят Украине, и этим охотно пользуются российские пропагандисты.

          "Человек, который, по данным кучи уголовных производств, десятилетиями обворовывал Украину на десятки миллиардов долларов, приглашает журналистов послушать свои заявления. Но на самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", – добавил он.

          Лилия Подоляк

