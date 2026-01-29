Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО.

Украинский олигарх Игорь Коломойский и дальше будет сидеть в СИЗО - Печерский районный суд Киева продлил ему срок содержания под стражей до 25 марта 26 года. Ходатайство адвокатов об освобождении олигарха оставили без удовлетворения. Соответствующее решение суда есть в распоряжении редакции.

Такое решение кажется вполне логичным, учитывая серьезность обвинения Коломойского в преступлениях. В частности, речь идет об обвинении:

в заказном убийстве юриста;

в краже у украинцев десятков миллиардов гривен из «Приватбанка», признавшего Высокий суд Англии;

завладение более 3,3 млрд грн «Укрнафты» и «Укртатнафты»;

также в США Коломойского разыскивают из-за покупки недвижимости и металлургических заводов в этой стране на похищенные из «ПриватБанка» средства.

Как отмечал ранее политический эксперт Олег Постернак, чтобы избежать тюрьмы и привлечь к себе внимание, недавно олигарх прибег к ряду сенсационных заявлений. Большинство из них вредят Украине, и этим охотно пользуются российские пропагандисты.

"Человек, который, по данным кучи уголовных производств, десятилетиями обворовывал Украину на десятки миллиардов долларов, приглашает журналистов послушать свои заявления. Но на самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", – добавил он.