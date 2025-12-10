Коломойський має покаятися перед українцями за заподіяне зло – це єдина заява, яку від нього чекають – експерт

Ігор Коломойський, який десятиріччями обкрадав Україну на десятки мільярдів доларів, має покаятися перед українцями за причинене їм зло. Його "заслуги" тягнуть щонайменше на один по життєвий термін. Про це заявив політичний експерт Олег Постернак, коментуючи останні заяви олігарха, передає УНН.

"Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", – написав він.

Експерт нагадав, що "заслуг" у Коломойського – мінімум на один пожиттєвий термін увʼязнення. Одне з обвинувачень, за словами Постернака, якраз і є замовне вбивство.

Зокрема експерт, нагадав про замовлення вбивства юриста. За його словами, слідство заявляє, що олігарх нібито хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий. Також, зазначив експерт, Коломойський разом з Боголюбовим шляхом махінацій вивели через Приватбанк мінімум десятки мільярдів гривень українців.

"Місяць тому високий суд Англії визнав Ігоря Валерійовича винним і зобов’язав повернути Україні $3 млрд. Нагадаю, Приватбанк колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші. Почався б хаос", – повідомив він.

Окрім того, написав експерт, у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти" Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн. Тут його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.

Також, зазначив Постернак, Коломойського розшукують у Сполучених Штатах. Міністерство юстиції США, за його словами, звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).

"Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини – проти народу України", – наголосив він.

Як повідомлялося, сьогодні Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі.