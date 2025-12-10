Коломойський має покаятися перед українцями за заподіяне зло – це єдина заява, яку від нього чекають – експерт

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 4 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 1138 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 2140 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 6888 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 13364 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 15837 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17075 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 21845 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16603 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14366 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 26332 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 26559 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 16347 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 18966 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12455 перегляди
Публікації
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 3146 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 11225 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 21846 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25932 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 40595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 6338 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 7062 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 6982 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12513 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 26612 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
ChatGPT
Опалення

Коломойський має покаятися перед українцями за заподіяне зло – це єдина заява, яку від нього чекають – експерт

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Політичний експерт Олег Постернак заявив, що Ігор Коломойський повинен покаятися перед українцями за "заслуги", які тягнуть щонайменше на один довічний термін. Експерт нагадав про звинувачення олігарха у замовних вбивствах, виведенні мільярдів гривень через "Приватбанк" та заволодінні 3,3 млрд грн у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Коломойський має покаятися перед українцями за заподіяне зло – це єдина заява, яку від нього чекають – експерт

Ігор Коломойський, який десятиріччями обкрадав Україну на десятки мільярдів доларів, має покаятися перед українцями за причинене їм зло. Його "заслуги" тягнуть щонайменше на один по життєвий термін. Про це заявив політичний експерт Олег Постернак, коментуючи останні заяви олігарха, передає УНН.

"Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", – написав він.

Експерт нагадав, що "заслуг" у Коломойського – мінімум на один пожиттєвий термін увʼязнення. Одне з обвинувачень, за словами Постернака, якраз і є замовне вбивство.

Зокрема експерт, нагадав про замовлення вбивства юриста. За його словами, слідство заявляє, що олігарх нібито хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий. Також, зазначив експерт, Коломойський разом з Боголюбовим шляхом махінацій вивели через Приватбанк мінімум десятки мільярдів гривень українців.

"Місяць тому високий суд Англії визнав Ігоря Валерійовича винним і зобов’язав повернути Україні $3 млрд. Нагадаю, Приватбанк колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші. Почався б хаос", – повідомив він.

Окрім того, написав експерт, у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти" Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн. Тут його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.

Також, зазначив Постернак, Коломойського розшукують у Сполучених Штатах. Міністерство юстиції США, за його словами, звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).

"Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини – проти народу України", – наголосив він.

Як повідомлялося, сьогодні Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі.

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Енергетика
Банківська картка
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Електроенергія
Ігор Коломойський
Міністерство юстиції США
ПриватБанк
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна