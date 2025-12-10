Коломойский должен покаяться перед украинцами за причиненное зло – это единственное заявление, которое от него ждут – эксперт

Игорь Коломойский, десятилетиями обворовывавший Украину на десятки миллиардов долларов, должен покаяться перед украинцами за причиненное им зло. Его "заслуги" тянут по меньшей мере на один пожизненный срок. Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя последние заявления олигарха, передает УНН.

"Человек, который, по данным кучи уголовных производств, десятилетиями обворовывал Украину на десятки миллиардов долларов, приглашает журналистов послушать свои заявления. Но на самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", – написал он.

Эксперт напомнил, что "заслуг" у Коломойского – минимум на один пожизненный срок заключения. Одно из обвинений, по словам Постернака, как раз и есть заказное убийство.

В частности, эксперт напомнил о заказе убийства юриста. По его словам, следствие заявляет, что олигарх якобы хотел с помощью юриста изменить документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в своих интересах, но тот отказался, за что был убит. Также, отметил эксперт, Коломойский вместе с Боголюбовым путём махинаций вывели через Приватбанк минимум десятки миллиардов гривен украинцев.

"Месяц назад высокий суд Англии признал Игоря Валерьевича виновным и обязал вернуть Украине $3 млрд. Напомню, Приватбанк когда-то принадлежал Коломойскому и если бы государство не национализировало его, миллионы украинцев потеряли бы свои деньги. Начался бы хаос", – сообщил он.

Кроме того, написал эксперт, в делах "Укрнафты" и "Укртатнафты" Коломойский завладел более чем 3,3 млрд грн. Здесь он обвиняется в присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.

Также, отметил Постернак, Коломойский разыскивается в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США, по его словам, обвиняет олигарха в использовании украденных из банка средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в Штатах (дела по закону RICO об организованной преступности).

"Это лишь некоторые обвинения за то время, когда Украина тонула в крови своих защитников, защищаясь от россии. Все преступления совершались, когда родной город олигарха Днепр постепенно стал прифронтовым, и сейчас его земляки погибают сотнями ежемесячно. Эти преступления – против народа Украины", – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, сегодня Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытались убить в Израиле.