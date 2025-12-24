Порошенко підігрує Коломойському, щоб посіяти хаос і врятуватися від держзради за торгівлю з рф – експерт

$42.100.05
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
13:26 • 2846 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
11:46 • 13987 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 12525 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 15535 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32717 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48432 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65778 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72466 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 42266 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 6030 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15877 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 16648 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 3876 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 4892 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
13:26 • 2846 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:46 • 13987 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 65778 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"23 грудня, 14:58 • 40552 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання23 грудня, 12:03 • 72466 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Тьєррі Бретон
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Донецька область
Запорізька область
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 504 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15904 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6582 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32889 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29922 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The New York Times

Порошенко підігрує Коломойському, щоб посіяти хаос і врятуватися від держзради за торгівлю з рф – експерт

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Політичний експерт Петро Олещук стверджує, що Петро Порошенко приєднався до Ігоря Коломойського для дестабілізації ситуації в країні. Це відбувається з розрахунком уникнути кримінальної відповідальності за держзраду.

Порошенко підігрує Коломойському, щоб посіяти хаос і врятуватися від держзради за торгівлю з рф – експерт

Петро Порошенко приєднався до Ігоря Коломойського у спробах дестабілізації ситуації в країні з розрахунком посіяти хаос, щоб врятуватися від кримінальної відповідальності за держзраду. Про це у своєму дописі пише політичний експерт Петро Олещук, передає УНН.

"Колишні вороги Порошенко та Коломойський стали ситуативними союзниками. Як кажуть, ніщо так не об’єднує злочинців, як страх в’язниці. Два олігархи обвинувачуються у тому, що обікрали українців на мільярди. Петро торгував з росією у війну, а Бєня – крав з Приватбанку та замовляв кілерів для конкурентів. Тепер одного судять за держзраду, а іншого – за шахрайство та замовне вбивство. Суди над ними проходять майже одночасно", - пише Петро Олещук.

Політичний експерт також звертає увагу на інформаційну активність медіаресурсів, пов’язаних із Порошенком, та зміну тональності публікацій щодо Коломойського.

"Вся медіа ферма Петра Олексійовича включилася на повну підтримувати Коломойського, як тільки "сивочолий" дав відповідну команду. Шахрай, який за президенства Порошенка розікрав гроші українців з найкрупнішого банку, та визнаний Великим судом Лондона – винуватим, виставляється в ЗМІ шоколадного олігарха як головний "правдоруб". Після "криголама", звісно. При цьому Петра не зупиняє навіть те, що Коломойський обвинувачується у замовному вбивстві юриста, який відмовився фальшувати документи на того користь", - наголошує Олещук.

Окремо Петро Олещук пояснює, з якою метою Порошенко публічно й неформально підтримує Коломойського.

"Основна причина, чому Порошенко підтримує Коломойського, зрозуміла. Йому потрібно посіяти хаос в країні, щоб врятуватися від тюрми за держзраду. І боїться Порошенко не просто так. Справа в тому, що за чотири роки війни, поки українці гинуть, Петро продовжує фантастично збагачуватись. Згідно інформації видання NV, у 2025 році він став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни цей персонаж збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до $1,5 млрд. Санкції введені проти Порошенка не дозволяють йому швидко вивести кошти з країни. Тому він шукає різні "схеми". Звідси і спроби фіктивно розлучитися з дружиною, переписавши майно на неї, і періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення", - зазначає Петро Олещук. Експерт також відзначає, що єдиний шанс на порятунок Порошенка від в’язниці – хаос в к країні.

"Тому складається так, що єдиний порятунок Петра від тюрми – це повалення державної влади та хаос в країні. Окрім війни ззовні, Порошенку дуже вигідна політична війна всередині. Він готовий навіть очолити цю війну. Стати головкомом армії із таких, як Коломойський та більш дрібних шахраїв та шкідників. Тому Петро намагається штовхати країну у прірву усім, чим може: підігрувати Коломойському, їздити по Європі з проханням не вірити Президенту, запускати свого ручного Гончаренка, щоб той підривав довіру до ЗСУ. Петру Олексійовичу треба врятувати статки і продовжити заробляти в Україні і на Україні. А вже потім можна і на пенсію, до синів у Лондон, чи гріти живота до сусідів Свинарчуків на віллу в Іспанію. Куми, як ніяк" - резюмує Петро Олещук.

Лілія Подоляк

Політика
Санкції
Мобілізація
Війна в Україні
Шлюб
Петро Порошенко
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Іспанія
Європа
Україна
Лондон