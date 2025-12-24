Порошенко подыгрывает Коломойскому, чтобы посеять хаос и спастись от госизмены за торговлю с рф – эксперт

Пётр Порошенко присоединился к Игорю Коломойскому в попытках дестабилизации ситуации в стране с расчётом посеять хаос, чтобы спастись от уголовной ответственности за госизмену. Об этом в своём посте пишет политический эксперт Пётр Олещук, передает УНН.

"Бывшие враги Порошенко и Коломойский стали ситуативными союзниками. Как говорится, ничто так не объединяет преступников, как страх тюрьмы. Два олигарха обвиняются в том, что обокрали украинцев на миллиарды. Петр торговал с россией во время войны, а Беня – воровал из Приватбанка и заказывал киллеров для конкурентов. Теперь одного судят за госизмену, а другого – за мошенничество и заказное убийство. Судебные процессы над ними проходят почти одновременно", – пишет Петр Олещук.

Политический эксперт также обращает внимание на информационную активность медиаресурсов, связанных с Порошенко, и изменение тональности публикаций в отношении Коломойского.

"Вся медиа-ферма Петра Алексеевича включилась на полную поддержку Коломойского, как только "сивочолый" дал соответствующую команду. Мошенник, который при президентстве Порошенко разворовал деньги украинцев из крупнейшего банка и признанный Большим судом Лондона виновным, выставляется в СМИ шоколадного олигарха как главный "правдоруб". После "криголама", конечно. При этом Петра не останавливает даже то, что Коломойский обвиняется в заказном убийстве юриста, который отказался фальсифицировать документы в его пользу", – подчёркивает Олещук.

Отдельно Пётр Олещук объясняет, с какой целью Порошенко публично и неформально поддерживает Коломойского.

"Основная причина, по которой Порошенко поддерживает Коломойского, понятна. Ему нужно посеять хаос в стране, чтобы спастись от тюрьмы за госизмену. И боится Порошенко не просто так. Дело в том, что за четыре года войны, пока украинцы гибнут, Петр продолжает фантастически обогащаться. Согласно информации издания NV, в 2025 году он стал самым богатым политиком-олигархом Украины. За два года войны этот персонаж обогатился в 20 раз и имеет состояние, приближающееся к $1,5 млрд. Санкции, введённые против Порошенко, не позволяют ему быстро вывести средства из страны. Поэтому он ищет разные "схемы". Отсюда и попытки фиктивно развестись с женой, переписав имущество на неё, и периодические денежные "подарки" в размере 1 млн долларов военнообязанным сыновьям, которые скрываются в Лондоне с начала полномасштабного вторжения", – отмечает Пётр Олещук.

Эксперт также отмечает, что единственный шанс для Порошенко спастись от тюрьмы – хаос в стране.

"Таким образом складывается, что единственный путь спасения Петра от тюрьмы – это свержение государственной власти и хаос в стране. Помимо войны извне, Порошенко крайне выгодна политическая война внутри страны. Он готов даже возглавить эту войну. Стать главкомом армии из таких, как Коломойский, и более мелких мошенников и вредителей. Поэтому Петр пытается толкать страну в пропасть всеми возможными способами: подыгрывать Коломойскому, ездить по Европе с просьбами не верить Президенту, запускать своего ручного Гончаренко, чтобы тот подрывал доверие к ВСУ. Петру Алексеевичу нужно спасти состояние и продолжить зарабатывать в Украине и на Украине. А уже потом можно и на пенсию – к сыновьям в Лондон или греть живот у соседей Свинарчуков на вилле в Испании. Кумовья, как-никак", – резюмирует Пётр Олещук.