Коломойський і Боголюбов виплатять 3 млрд доларів "ПриватБанку" - рішення суду Англії
Київ • УНН
Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 3 мільярди доларів. Суд визнав, що вони незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів коштів банку.
Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 3 мільярди доларів в якості відшкодування збитків і судових витрат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".
Деталі
Суд визнав, що Боголюбов і Коломойський у незаконний спосіб привласнили майже 2 мільярди доларів коштів "ПриватБанку" за допомогою "дуже складної схеми перекредитування".
Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена. Водночас, оскільки суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд доларів США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.
Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить 2 млрд доларів США
Ці суми мають бути виплачені до 24 листопада 2025 року, а в разі несплати до цієї дати на них нараховуватимуться проценти. У випадку, якщо ці кошти не будуть сплачені добровільно, розпочнеться процедура примусового стягнення.
Нагадаємо
