Коломойський і Боголюбов виплатять 3 млрд доларів "ПриватБанку" - рішення суду Англії

Київ • УНН

 • 6610 перегляди

Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 3 мільярди доларів. Суд визнав, що вони незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів коштів банку.

Коломойський і Боголюбов виплатять 3 млрд доларів "ПриватБанку" - рішення суду Англії

Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити 3 мільярди доларів в якості відшкодування збитків і судових витрат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

Деталі

Суд визнав, що Боголюбов і Коломойський у незаконний спосіб привласнили майже 2 мільярди доларів коштів "ПриватБанку" за допомогою "дуже складної схеми перекредитування".

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена. Водночас, оскільки суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд доларів США навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить 2 млрд доларів США

– заявили в "ПриватБанку".

Ці суми мають бути виплачені до 24 листопада 2025 року, а в разі несплати до цієї дати на них нараховуватимуться проценти. У випадку, якщо ці кошти не будуть сплачені добровільно, розпочнеться процедура примусового стягнення.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що "ПриватБанк" здобув перемогу в багатомільярдному судовому процесі у Лондоні проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Євген Устименко

Новини СвітуФінанси
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Англія