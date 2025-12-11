Суд продовжив запобіжний захід Коломойському до лютого наступного року

Печерський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 лютого 2026 року Ігорю Коломойському, передає УНН.

Продовжити строк тримання під вартою Коломойського Ігоря Валерійовича до 6.02.2026 року включно - сказав суддя.

Доповнення

2 вересня минулого року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з "ПриватБанку" загалом 15 мільярда гривень.

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня. Пізніше Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Водночас Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду закрив провадження у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо Ігоря Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Зі свого боку тодішній керівник БЕБ Андрій Пащук зауважив, що в межах розслідування справи проти Ігоря Коломойського детективи Бюро економічної безпеки України допитали понад 100 людей, відбулися дві та призначено ще дві експертизи.

Це дуже об’ємне провадження. В його межах допитано понад 100 людей, проведено 2 експертизи, ще дві призначено. Це комплексна інженерно-технічна та судово-економічна експертизи. Схема, яку розслідує БЕБ, дуже складна, в ній було залучено понад 10 суб’єктів господарювання, зокрема 4 комерційні банки - уточнив Пащук.

На його думку, розслідування ускладнюється тим, що події, які досліджуються в провадженні, відтерміновані в часі, а на перебіг слідства негативно впливає велика кількість маніпуляцій, зокрема й медійних, довкола Коломойського.

У травні минулого року Коломойському було повідомлено підозру - в організації замовного вбивства.