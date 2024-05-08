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Коломойському повідомили ще одну підозру

Коломойському повідомили ще одну підозру

Київ • УНН

 • 16885 перегляди

Відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, повідомлено про підозру в організації замовного вбивства.

Відомому бізнесмену повідомлено ще одну підозру - в організації замовного вбивства, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Як повідомило УНН поінформоване джерело, ідеться про Ігоря Коломойського.  

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", - вказали в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, "підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Наразі прокурори та слідчі, як зазначається, здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

"Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Суд продовжив тримання під вартою Коломойського до 2 червня22.04.24, 21:16 • 22592 перегляди

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