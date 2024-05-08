Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Известному бизнесмену сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Как сообщил УНН информированный источник, речь идет об Игоре Коломойском.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - указали в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, "подозреваемый, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

"Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", - указали в Офисе Генпрокурора.

Сейчас прокуроры и следователи, как отмечается, осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

"Подозреваемый бизнесмен находится под стражей", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Суд продлил содержание под стражей Коломойского до 2 июня