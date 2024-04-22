Суд продлил содержание под стражей Коломойского до 2 июня

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года с альтернативной определения залога 1 миллиард 960 млн грн, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

Детали

Во время заседания защита бизнесмена отмечала состояние здоровья Коломойского и настаивала на передаче дела в НАБУ, а также обращалась в суд с просьбой отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры в полном объеме.

В свою очередь прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, представляющий сторону обвинения, считает, что на сегодняшний момент более мягкие меры не смогут предотвратить имеющиеся риски.

По его словам, к этим рискам относится возможность сокрытия от органов досудебного расследования и суда. Демьянчук считает, что Коломойский "может планировать побег с целью избежания уголовной ответственности" поскольку подозреваемый "фактически потерял социальную связь с государством Украина", потому что не является гражданином Украины, а является гражданином Кипра и Израиля.

Добавим, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко заявил, что готов взять Коломойского на поруки.

Напомним

2 сентября прошлого года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из "ПриватБанка" в целом 15 миллиардов гривен.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января. Позже Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

В то же время Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Игоря Коломойского, сославшись на "правки Лозового".

Со своей стороны тогдашний руководитель БЭБ Андрей Пащук отметил, что в рамках расследования дела против Игоря Коломойского детективы Бюро экономической безопасности Украины допросили более 100 человек, состоялись две и назначены еще две экспертизы.

"Это очень объемное производство. В его рамках допрошено более 100 человек, проведено 2 экспертизы, еще две назначены. Это комплексная инженерно-техническая и судебно-экономическая экспертизы. Схема, которую расследует БЭБ, очень сложная, в ней было привлечено более 10 субъектов хозяйствования, в том числе 4 коммерческих банка", - уточнил Пащук.

По его мнению, расследование осложняется тем, что события, которые исследуются в производстве, отсрочены во времени, а на ход следствия негативно влияет большое количество манипуляций, в том числе и медийных, вокруг Коломойского.