Суд продлил меру пресечения Коломойскому до февраля следующего года

Печерский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 февраля 2026 года Игорю Коломойскому, передает УНН.

Продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 6.02.2026 года включительно - сказал судья.

Дополнение

2 сентября прошлого года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из "ПриватБанка" в общей сложности 15 миллиардов гривен.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января. Позже Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

В то же время Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Игоря Коломойского, сославшись на "правки Лозового".

Со своей стороны тогдашний руководитель БЭБ Андрей Пащук отметил, что в рамках расследования дела против Игоря Коломойского детективы Бюро экономической безопасности Украины допросили более 100 человек, состоялись две и назначены еще две экспертизы.

Это очень объемное производство. В его рамках допрошено более 100 человек, проведено 2 экспертизы, еще две назначены. Это комплексная инженерно-техническая и судебно-экономическая экспертизы. Схема, которую расследует БЭБ, очень сложная, в ней было задействовано более 10 субъектов хозяйствования, в том числе 4 коммерческих банка - уточнил Пащук.

По его мнению, расследование усложняется тем, что события, которые исследуются в производстве, отсрочены во времени, а на ход следствия негативно влияет большое количество манипуляций, в том числе и медийных, вокруг Коломойского.

В мае прошлого года Коломойскому было сообщено подозрение - в организации заказного убийства.