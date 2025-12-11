$42.280.10
17:49 • 6740 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 12588 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 15766 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 19247 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 27124 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17315 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19265 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16326 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16565 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16896 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
публикации
Эксклюзивы
Суд продлил меру пресечения Коломойскому до февраля следующего года

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Печерский районный суд продлил меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 6 февраля 2026 года. Олигарх подозревается в мошенничестве, отмывании имущества и выводе 15 миллиардов гривен из "ПриватБанка".

Суд продлил меру пресечения Коломойскому до февраля следующего года

Печерский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 февраля 2026 года Игорю Коломойскому, передает УНН.

Продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 6.02.2026 года включительно 

- сказал судья.

Дополнение

2 сентября прошлого года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из "ПриватБанка" в общей сложности 15 миллиардов гривен.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января. Позже Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

В то же время Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Игоря Коломойского, сославшись на "правки Лозового".

Со своей стороны тогдашний руководитель БЭБ Андрей Пащук отметил, что в рамках расследования дела против Игоря Коломойского детективы Бюро экономической безопасности Украины допросили более 100 человек, состоялись две и назначены еще две экспертизы.

Это очень объемное производство. В его рамках допрошено более 100 человек, проведено 2 экспертизы, еще две назначены. Это комплексная инженерно-техническая и судебно-экономическая экспертизы. Схема, которую расследует БЭБ, очень сложная, в ней было задействовано более 10 субъектов хозяйствования, в том числе 4 коммерческих банка 

- уточнил Пащук.

По его мнению, расследование усложняется тем, что события, которые исследуются в производстве, отсрочены во времени, а на ход следствия негативно влияет большое количество манипуляций, в том числе и медийных, вокруг Коломойского.

В мае прошлого года Коломойскому было сообщено подозрение - в организации заказного убийства.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Игорь Коломойский
Бюро экономической безопасности Украины
ПриватБанк
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины