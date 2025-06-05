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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 14206 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Противостояние усиливается: Маск запустил голосование о создании новой партии, а Трамп хочет забрать у него правительственные субсидии

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать электромобили. Маск ответил, что Трамп врет, и запустил голосование о создании новой партии.

Противостояние усиливается: Маск запустил голосование о создании новой партии, а Трамп хочет забрать у него правительственные субсидии

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это грустно", и запустил голосование о создании новой партии, передает УНН.

Илон "истощился", я попросил его уйти, забрал у него мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (о чем он знал месяцами), и он просто сошел с ума 

- написал Трамп в Truth social.

Он также добавил, что "самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона".

Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал 

- добавил Трамп.

В то же время Маск в соцсети Х ответил Трампу на то, что президент США забрал у него мандат на электромобили, написав, что "Такая очевидная ложь. Так грустно".

Также Маск в Х запустил голосование о создании новой партии, которая, по его словам, будет представлять 80% среднего класса.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе проиграли бы выборы 2024 года без его поддержки.

Акции производителя электромобилей Илона Маска, Tesla, сегодня упали почти на 10%. Падение началось сразу после того, как президент США Дональд Трамп начал критиковать своего бывшего советника.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Truth Social
Тесла, Инк.
Дональд Трамп
Элон Маск
Соединённые Штаты
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