Трамп подал в суд на Wall Street Journal из-за статьи об Эпштейне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подал в суд на медиамагната Руперта Мердока и двух журналистов газеты Wall Street Journal. Глава Белого дома обвиняет их в клевете из-за публикации, в которой утверждается, что он якобы отправлял Джеффри Эпштейну - осужденному сексуальному преступнику — письмо с непристойным рисунком. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу американского лидера на платформе Truth Social, CNN, издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что соответствующий иск Дональда Трампа был подан в федеральный суд южного округа Флориды в Майами в пятницу, 18 июля.

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Мы только что подали мощный иск против всех, кто участвовал в публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, ФЕЙКОВОЙ НОВОСТНОЙ „статьи" в бесполезном „журнале" под названием The Wall Street Journal - написал Трамп на платформе Truth Social.

"Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжать отстаивать интересы ВСЕХ американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительных действий фейковых новостей СМИ", - добавил Президент США.

Напомним

Накануне Дональд Трамп обвинил The Wall Street Journal в фальсификации истории с поздравлением Джеффри Эпштейну 20 лет назад и пригрозил подать в суд. WSJ утверждает, что Трамп отправил Эпштейну письмо на 50-летие в 2003 году, которое содержало рисунок обнаженной женщины.

Трамп требует обнародовать показания Эпштейна перед большим жюри