Вся правда об Эпштейне: в США требуют рассекретить файлы осужденного сексуального преступника — CNN

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил ряд повесток в Министерство юстиции и бывшим высокопоставленным чиновникам — среди них Хиллари и Билл Клинтоны, а также бывшие генпрокуроры и руководители ФБР. В центре внимания — дело Джеффри Эпштейна и требования прозрачности относительно связей чиновников с осужденным сексуальным преступником.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на материалы CNN.

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый республиканцем Джеймсом Комером, развернул масштабное расследование по делу Джеффри Эпштейна. На днях комитет выдал повестки на допрос десятку бывших высокопоставленных чиновников, среди которых экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, ее муж, экс-президент США Билл Клинтон, а также бывшие генпрокуроры и директора ФБР, занимавшие ключевые должности в период активного расследования деятельности Эпштейна.

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В частности, Конгресс требует от Министерства юстиции предоставить все имеющиеся у него файлы об Эпштейне, включая отредактированные имена жертв, а также раскрытие коммуникаций между бывшими должностными лицами администрации Байдена и Минюстом.

В то время как Департамент прилагает усилия для выявления и публичного раскрытия дополнительной информации, связанной с делами господина Эпштейна и госпожи Максвелл, крайне важно, чтобы Конгресс осуществлял надзор за соблюдением федеральным правительством законов о противодействии секс-торговле в целом и, в частности, за расследованием и судебным преследованием господина Эпштейна и госпожи Максвелл - говорится в письмах комитета.

Республиканцы настаивают на том, что общественность имеет право знать, кто именно имел связи с Эпштейном и почему многие аспекты дела до сих пор остаются засекреченными.

Особое внимание сосредоточено на экс-президенте США Билле Клинтоне, который, по данным гражданских исков, неоднократно общался с Эпштейном. Хиллари Клинтон упоминается в связи с тем, что в ее президентской кампании 2008 года работал племянник соратницы Эпштейна — Гислейн Максвелл.

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Повестки охватывают период с августа до середины октября 2025 года. Бывшие генпрокуроры, в частности Меррик Гарланд, Уильям Барр, Лоретта Линч и другие, а также экс-директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер должны давать показания за закрытыми дверями.

Комитет считает, что вы обладаете знаниями и информацией, имеющими отношение к его расследованию - отмечают в письмах.

Тем временем Министерство юстиции уже допросило Максвелл в федеральной тюрьме и рассматривает возможность публикации стенограммы этого интервью. Максвелл, осужденная в 2022 году к 20 годам заключения, сейчас оспаривает свой приговор в Верховном суде США.

Демократы и республиканцы одинаково стремятся к прозрачности, хотя политические цели обеих сторон заметно отличаются. Джонсон заявил, что дает администрации Трампа время для рассекречивания материалов.

Напомним

Скандал вокруг финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который умер в тюремной камере в 2019 году при невыясненных обстоятельствах, годами вызывает волну общественного возмущения в США.

Его дело охватывает десятки влиятельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и даже члены королевских семей.

Вместе с Эпштейном была осуждена его соратница Гислейн Максвелл, которая, по версии следствия, помогала вербовать несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.

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Нынешняя волна интереса к так называемым "файлам Эпштейна" возникла после того, как отдельные документы по делу были обнародованы, но в них были зацензурированы имена ключевых фигурантов.

Общественность и ряд законодателей США требуют полного раскрытия информации, а судебные споры относительно законности таких повесток продолжаются годами.

Напомним

Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов".

Президент Дональд Трамп выражает разочарование из-за того, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна.