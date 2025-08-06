Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ
Киев • УНН
Защита Шона Комбса обратилась к Трампу с просьбой о помиловании после осуждения за преступления, связанные с проституцией. Музыкант осужден по двум пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Защита Шона "Дидди" Комбса обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании после его осуждения за преступления, связанные с проституцией, со ссылкой на источник сообщило NBC News, пишет УНН.
Детали
В пятницу в интервью Newsmax Трампу, отвечая на вопрос о помиловании, ответил: "Они говорили со мной о Шоне", но не объявил о каком-либо решении.
Источник, близкий к команде адвокатов Комбса, подтвердил NBC News, что с администрацией Трампа контактировали.
О подтверждении обращения к администрации Трампа ранее во вторник сообщило CNN в интервью с членом команды адвокатов Николь Вестморленд.
Официальный представитель Белого дома заявил: "Белый дом не будет комментировать наличие или отсутствие прошения о помиловании".
Дополнение
Музыкант и хип-хоп-магнат Комбс был осужден в прошлом месяце по двум пунктам обвинения в межштатной проституции. Ему грозит приговор в виде до 20 лет лишения свободы. Он был оправдан по самым серьезным федеральным обвинениям, включая сговор с целью вымогательства и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Комбсу было предъявлено пять уголовных обвинений, но не признал себя виновным.
Федеральные прокуроры утверждали, что Комбс подверг женщин сексуальному насилию и принуждал их к "развлекательным мероприятиям", связанным с наркотиками.
В понедельник федеральный судья отклонил попытку Комбса выйти под залог до вынесения приговора, что означает, что он будет находиться под стражей до октября.
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