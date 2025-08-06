Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
Київ • УНН
Захист Шона Комбса звернувся до Трампа з проханням про помилування після засудження за злочини, пов'язані з проституцією. Музикант засуджений за двома пунктами обвинувачення, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Захист Шона "Diddy" Комбса звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про помилування після його засудження за злочини, пов'язані з проституцією, з посиланням на джерело повідомило NBC News, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю в інтерв'ю Newsmax Трампу, відповідаючи на запитання про помилування, відповів: "Вони говорили зі мною про Шона", але не оголосив про яке-небудь рішення.
Джерело, близьке до команди адвокатів Комбса, підтвердило NBC News, що з адміністрацією Трампа контактували.
Про підтвердження звернення до адміністрації Трампа раніше у вівторок повідомило CNN в інтерв'ю з членом команди адвокатів Ніколь Вестморленд.
Офіційний представник Білого дому заявив: "Білий дім не коментуватиме наявність чи відсутність прохання про помилування".
Доповнення
Музикант і хіп-хоп-магнат Комбс був засуджений минулого місяця за двома пунктами обвинувачення у міжштатній проституції. Йому загрожує вирок у вигляді до 20 років позбавлення волі. Він був виправданий за найсерйознішими федеральними обвинуваченнями, включаючи змову з метою вимагання та торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.
Комбсу було висунуто п'ять кримінальних обвинувачень, але не визнав себе винним.
Федеральні прокурори стверджували, що Комбс піддав жінок сексуальному насильству і змушував їх до "розважальних заходів", пов'язаних із наркотиками.
У понеділок федеральний суддя відхилив спробу Комбса вийти під заставу до винесення вироку, що означає, що він перебуватиме під вартою до жовтня.
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