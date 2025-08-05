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Реперу "Diddy" відмовлено у звільненні під заставу, він чекає вироку у в'язниці

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Суддя відмовив реперу Шону "Diddy" Комбсу у звільненні під заставу, він залишається у в'язниці Нью-Йорка. Вирок за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією, очікується 3 жовтня.

Реперу "Diddy" відмовлено у звільненні під заставу, він чекає вироку у в'язниці

Реперу Шону "Diddy" Комбсу суддя відмовив у звільненні під заставу, й тепер він має залишатися за ґратами в Нью-Йорку, очікуючи вироку за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.

55-річний репер знаходиться у сумнозвісному центрі ув'язнення "Метрополітен" у Брукліні з моменту арешту у вересні минулого року за обвинуваченням у примусі жінок до участі у секс-марафоні з чоловіками під впливом наркотиків, за якими він спостерігав.

Вирок засновнику Bad Boy Records має бути оголошено 3 жовтня, а його адвокати неодноразово стверджували, що до того часу його слід відпустити на волю. Суддя Арун Субраманян, який керував усім судовим процесом, спочатку відхилив клопотання після винесення вердикту 2 липня, зазначивши, що Комбс зізнався в насильстві стосовно двох своїх колишніх подруг, і заявивши, що він становить небезпеку для суспільства.

Проте минулого тижня адвокат репера Марк Агніфіло знову спробував домогтися звільнення свого клієнта під заставу, пославшись на суворі умови в бруклінському центрі ув'язнення, відомому своїми тривалими карантинами та недостатнім медичним обслуговуванням, а також заявивши, що з Комбсом звертаються несправедливо через його участь у "свінгерському" способі життя.

Прокурори швидко заперечили, стверджуючи, що засудження Комбса передбачає обов'язкову вимогу, згідно з якою він повинен залишатися у в'язниці до винесення вироку, і Субраманьян у понеділок відхилив клопотання."Комбс не зміг задовольнити свій тягар і довести право на звільнення", - написав суддя у своєму рішенні.

Суддя продовжив, зазначивши, що аргументи репера "Diddy" "можуть мати підґрунтя у справі, яка не містить доказів насильства, примусу чи поневолення у зв'язку з відповідними актами проституції, але матеріали справи містять докази всіх трьох". Проте, Субраманян заявив, що його рішення не відпустити Комбса на волю не віщує, який вирок може винести реперу.

Тепер суддя матиме широку свободу дій у визначенні того, як довго Комбс залишатиметься у в'язниці, і він навіть зможе ігнорувати керівні принципи, покликані запобігти значним відмінностям у вироках за одні й ті самі злочини, які не є обов'язковими.

За словами його адвокатів, якщо ці рекомендації будуть правильно розраховані, хіп-хоп-магнату доведеться провести у в'язниці від 21 до 27 місяців. Однак прокурори заявили, що ці вказівки призведуть до того, що Комбс відбуде за ґратами від чотирьох до п'яти років позбавлення волі за свої злочини.

Прокурори зазначили, що умови у федеральній в'язниці значно покращилися до арешту Комбса.

Доповнення

У федеральному суді Мангеттена присяжні виправдали репера Шона "Дідді" Комбса за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті.

Його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні людей для проституції, а саме в організації поїздок подруг і чоловіків, які надають платні сексуальні послуги, для участі в сексуальних контактах, які він знімав на відео. Максимальне покарання за цими звинуваченнями становить 10 років ув'язнення.

Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) триває з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання, але артист категорично заперечує всі звинувачення.

30 травня BBC повідомило про свідчення колишньої помічниці Комбса, яка виступила в суді під псевдонімом "Міа". За її словами, вона почала працювати на нього ще у 2009 році у віці близько 20 років і одразу опинилася в "токсичному" та "хаотичному" робочому середовищі.

Міа стверджує, що Комбс неодноразово вдавався до жорстокого поводження: одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

  У травні до рішення присяжних Дональд Трамп заявляв, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса перш ніж розглядати питання про помилування.

У липні Deadline з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, заявило, що Дональд Трамп всерйоз розглядає можливість надання реперу Шону "Diddy" Комбсу повного президентського помилування напередодні винесення йому вироку, який очікується у жовтні цього року. Білий дім офіційно нічого не каже.    

Анна Мурашко

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