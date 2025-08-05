Рэперу "Diddy" отказано в освобождении под залог, он ждет приговора в тюрьме

Рэперу Шону «Дидди» Комбсу судья отказал в освобождении под залог, и теперь он должен оставаться за решеткой в Нью-Йорке, ожидая приговора по обвинениям, связанным с проституцией.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

55-летний рэпер находится в печально известном центре заключения «Метрополитен» в Бруклине с момента ареста в сентябре прошлого года по обвинению в принуждении женщин к участию в секс-марафоне с мужчинами под воздействием наркотиков, за которыми он наблюдал.

Приговор основателю Bad Boy Records должен быть объявлен 3 октября, а его адвокаты неоднократно утверждали, что к тому времени его следует отпустить на свободу. Судья Арун Субраманьян, который руководил всем судебным процессом, изначально отклонил ходатайство после вынесения вердикта 2 июля, отметив, что Комбс признался в насилии в отношении двух своих бывших подруг, и заявив, что он представляет опасность для общества.

Однако на прошлой неделе адвокат рэпера Марк Агнифило снова попытался добиться освобождения своего клиента под залог, сославшись на суровые условия в бруклинском центре заключения, известном своими длительными карантинами и недостаточным медицинским обслуживанием, а также заявив, что с Комбсом обращаются несправедливо из-за его участия в «свингерском» образе жизни.

Прокуроры быстро возразили, утверждая, что осуждение Комбса предусматривает обязательное требование, согласно которому он должен оставаться в тюрьме до вынесения приговора, и Субраманьян в понедельник отклонил ходатайство. «Комбс не смог удовлетворить свое бремя и доказать право на освобождение», — написал судья в своем решении.

Судья продолжил, отметив, что аргументы рэпера «Дидди» «могут иметь основание в деле, которое не содержит доказательств насилия, принуждения или порабощения в связи с соответствующими актами проституции, но материалы дела содержат доказательства всех трех». Однако Субраманьян заявил, что его решение не отпускать Комбса на свободу не предвещает, какой приговор может вынести рэперу.

Теперь судья будет иметь широкую свободу действий в определении того, как долго Комбс будет оставаться в тюрьме, и он даже сможет игнорировать руководящие принципы, призванные предотвратить значительные различия в приговорах за одни и те же преступления, которые не являются обязательными.

По словам его адвокатов, если эти рекомендации будут правильно рассчитаны, хип-хоп-магнату придется провести в тюрьме от 21 до 27 месяцев. Однако прокуроры заявили, что эти указания приведут к тому, что Комбс отбудет за решеткой от четырех до пяти лет лишения свободы за свои преступления.

Прокуроры отметили, что условия в федеральной тюрьме значительно улучшились до ареста Комбса.

Дополнение

В федеральном суде Манхэттена присяжные оправдали рэпера Шона «Дидди» Комбса по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете.

Его признали виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей для проституции, а именно в организации поездок подруг и мужчин, оказывающих платные сексуальные услуги, для участия в сексуальных контактах, которые он снимал на видео. Максимальное наказание по этим обвинениям составляет 10 лет заключения.

Процесс против американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) продолжается с 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Ему инкриминируют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства, но артист категорически отрицает все обвинения.

30 мая BBC сообщило о показаниях бывшей помощницы Комбса, которая выступила в суде под псевдонимом «Миа». По ее словам, она начала работать на него еще в 2009 году в возрасте около 20 лет и сразу оказалась в «токсичной» и «хаотичной» рабочей среде.

Миа утверждает, что Комбс неоднократно прибегал к жестокому обращению: однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая едва не попала ей в голову.

В мае до решения присяжных Дональд Трамп заявлял, что «рассмотрит факты» по делу рэпера Шона «Дидди» Комбса, прежде чем рассматривать вопрос о помиловании.

В июле Deadline со ссылкой на источники в администрации Трампа заявило, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления рэперу Шону «Дидди» Комбсу полного президентского помилования накануне вынесения ему приговора, который ожидается в октябре этого года. Белый дом официально ничего не говорит.