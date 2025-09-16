Трамп подал иск против известного американского издания: на кону миллиарды

Президент США Дональд Трамп подал иск против известного американского издания The New York Times. Сумма иска составляет 15 миллиардов долларов, американский лидер обвиняет газету в распространении "ложного и клеветнического контента" в его адрес, заявив, что NYT - это "рупор демократов".

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение, которое Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Детали

В сообщении Трамп заявил, что подает многомиллиардный иск против издания, в адрес которого президент США высказал много обвинений.

"Сегодня я имею большую честь подать иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times, одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, которая фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", - сказано в сообщении.

Как пишет издание The Guardian, иск Трампа связан с тем, что газета опубликовала ряд статей относительно возможной причастности Трампа к скандальному "делу Эпштейна". В частности, издание опубликовало материалы относительно открытки за подписью президента США, которую тот подарил Эпштейну на 50-летие. Трамп, как известно, отрицает свою причастность к этому документу.

Также уже обнародован текст иска, где адвокаты президента США заявляют, что газета якобы "предала журналистские идеалы честности, объективности и точности, которые когда-то исповедовала". Само издание пока не комментировало иск.

Помимо "клеветы", в иске газету обвинили во "вмешательстве в выборы" из-за того, что издание единственное поддержало кандидата от демократов Камалу Харрис. Другие издания отказались поддержать ни одного из кандидатов, что стало беспрецедентным шагом за всю историю американских выборов.

Дополнение

Отметим, что это уже не первый иск со стороны Трампа против СМИ. Американский президент до этого подал еще ряд судебных исков:

в июле этого года Трамп подал иск против The Wall Street Journal и ее владельца, медиамагната Руперта Мердока - это издание первым опубликовало скандальную открытку;

также до этого был подан иск против телеканала ABC News и отдельно против телеведущего Джорджа Стефанопулоса, и против компании Paramount. Трампу не понравилось интервью с Камалой Харрис в программе “60 минут”.

Напомним, что в начале сентября уже не СМИ, а непосредственно американские законодатели обнародовали альбом к 50-летию Джеффри Эпштейна, содержащий якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом.

Со своей стороны, Трамп и Белый дом заявляют, что президент не имеет никакого отношения к этой открытке. А юристы Трампа поспешили объявить открытку "подделкой" и "фальсификацией".