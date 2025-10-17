Принц Эндрю отказывается от королевских титулов на фоне скандала с Эпштейном
Киев • УНН
Принц Эндрю отказался от королевских титулов, включая титул герцога Йоркского, после обсуждения с королем. Он отметил, что постоянные обвинения в его адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи.
Британский принц Эндрю заявил, что отказывается от королевских титулов, включая титул герцога Йоркского, после "обсуждения с королем", пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
"В ходе обсуждения с королем, а также с моими ближайшими родственниками и в более широком смысле мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить на первое место свой долг перед семьей и страной. Я придерживаюсь своего решения, принятого пять лет назад, отойти от публичной жизни", - говорится в заявлении принца Эндрю.
"С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые мне были предоставлены. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю обвинения против меня", - указано в заявлении.
Дети принца Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, сохранят свои титулы, как стало известно BBC.
Дополнение
Принц Эндрю уже перестал быть "действующим членом королевской семьи" и потерял право использовать свой титул Его Королевского Высочества.
Эндрю столкнулся с пристальным вниманием из-за своих связей с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, в частности с вопросами о том, когда он на самом деле прекратил контакт.
В своем интервью BBC Newsnight принц Эндрю заявил, что он разорвал все связи с Эпштейном после того, как их сфотографировали вместе в Нью-Йорке в декабре 2010 года.
Но появились отправленные через несколько месяцев электронные письма, которые свидетельствовали о том, что Эндрю частным образом поддерживал связь с Эпштейном, в частности обменивался сообщениями.